将岘港发展成为不虚此行、不枉此生的宜居城市



岘港市人民委员会常务副主席胡旗明表示，岘港在成为中央直辖市25年后，进步显著，逐步肯定了其在中部地区乃至全国现代化、文明、“宜居”城市的地位。凭借一系列的投资项目和达到国际标准的服务，该市的旅游业已成为重要经济产业，促使岘港逐渐成为一个对国内外游客有吸引力、安全和友好的目的地。



历经两年受新冠疫情影响后，从2022年初开始，以“安全灵活适应、有效控制疫情和经济复苏发展年”为导向，该市出台并实施多项扶持政策，为旅游业恢复运营、提升服务质量创造了有利条件，同时打造了一系列新产品和新服务。



胡旗明希望，通过研讨会，诸位科学家、专家、演讲者以及商界和投资者共同分享了经验、建议，并规划了一些切实可行的解决方案，以帮助岘港发展到应有高度，保持其作为越南领先旅游中心的地位，力争实现成为地区和世界值得一游和宜居的城市。



研讨会上，与会代表集中讨论、建言献策，以提出解决方案，帮助城市实现政府的“双重目标”； 同时，推动岘港发展成为一个拥有多样化和上档次体验的旅游城市。（完）