将会展空间打造成为吸引游客的目的地

在创意经济强劲发展的浪潮中，许多国家不再仅将会展视为单纯的活动举办地，而是将其定位为极具特色的体验目的地。这对越南提出了紧迫要求，即需要革新开发思维，从会展空间中开创出更具吸引力的旅游产品。



典型的案例是位于河内东英乡的越南国家展览中心（VEC）。这是东南亚领先的现代展览综合体，为越南构建“多体验生态系统”目的地模式开辟新前景。



近期，在该中心成功举办的一系列活动展现了其作为文化娱乐目的地的巨大潜力，例如2025年8月举办的“独立·自由·幸福80年征程”国家成就展、2025年秋季博览会、2026年春季博览会以及多场大型音乐会和演唱会等。

原越南国民经济大学校长陈寿达教授认为，核心问题在于从将会展视为服务于各项活动的“基础设施”思维转向将其视为能够创造综合价值、具备经济、文化、旅游多种功能的平台。



除了建立合适的发展模式和运营机制外，需按照文化和历史深度打造具有差异化的体验产品，并加强与其他景点的对接，形成具有吸引力的旅游线路。

从旅游企业的角度来看，Vietsense Travel 经理阮文财表示，为使会展空间成为诱人的目的地，需要创造独特的视觉亮点，以留住游客。同时，应投资于多感官体验，打造高端演出，并保持高频次的常态化表演，以形成稳定客流，同时完善餐饮、购物、娱乐等现地服务链，加强与旅行社的对接，将会展空间纳入旅游行程，提升对国内外游客的触达能力。



此外，多位专家指出，在设计多体验行程的同时，需推动公私合作（PPP），以动员社会资源，建立灵活的运营机制，提升会展空间的竞争力和吸引力。这是推动会奖旅游（当前全球旅游经济中增长最快的领域之一）发展的基础。



越南文化产业发展研究中心副主任黎明奎博士强调：将活动旅游、数字技术与遗产特色灵活结合的模式将是迎接游客、提高消费水平并推广国家品牌的关键因素。”（完）