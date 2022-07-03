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将九龙江三角洲地区打造成为宜居之地
规划的目标是力争将九龙江三角洲地区打造成一个可持续发展、充满活力和高效、快速可持续发展、现代化、生态化、文明化，富有文化特色的农业经济中心，成为人们的宜居之地以及对游客和投资者有吸引力的目的地。
从各项决议走向地区规划
从各项决议走向地区规划
越南政府办公厅主任陈文山部长在6月21日举行的2021-2030年阶段九龙江三角洲地区规划公布和投资促进工作会议上公布第78/NQ-CP号决议，其颁布政府落实越共中央政治局2022年4月2日签发《关于至2030年、展望至2045年九龙江三角洲地区经济社会发展方向和国防安全保障》的第13-NQ/TW号决议的行动计划以及《2021-2030年阶段九龙江三角洲地区规划和2050年愿景》的第287/QĐ-TTg号决定。
会议上，越南计划与投资部部长阮志勇表示，九龙江三角洲地区规划旨在具体化和开展2021-2030年国家经济社会发展战略和党和国家的指导方向的新思路、新愿景，为九龙江三角洲地区开辟新的发展机遇，塑造新的价值作出贡献。
有效落实规划——成功钥匙
有效落实规划——成功钥匙
世界银行驻越南首席代表卡罗琳•特克（Carolyn Turk）对越南政府公布值得期待的九龙江三角洲地区规划表示祝贺，并表示，这是对区域发展采取具有全面和战略性的新切入方法，进一步促进地区可持续发展和增强其气候适应能力的结果。
日本贸易振兴机构（JETRO）驻胡志明市代表处首席代表平井慎二（Shinji Hirai）认为，2021-2030年阶段九龙江三角洲地区规划公布和投资促进工作会议是在第四届越南经济论坛（6月4日）之后举行，其非常及时。九龙江三角洲地区规划充分体现出九龙江三角洲地区的发展与越南社会经济发展大体一致的观点。
越南政府总理范明政在2021-2030年阶段九龙江三角洲地区规划公布和投资促进工作会议上发表总结讲话时指出，各部委行业要密切配合，强有力且有效落实关于九龙江三角洲发展的各项决议、规划和行动计划。范明政建议，各发展伙伴、科学家、国内外投资者继续同政府同行，使九龙江三角洲地区繁荣发展和适应气候变化；积极协助九龙江三角洲地区开展区域规划和各地规划。
范明政相信，在整个政治体系、各部门、各行各业和国际友人的支持下，九龙江三角洲将实现强劲和突破性发展。九龙江三角洲地区将成为全国发展水平中等偏上、社会治理水平现代化、人民收入日益提升等的地区。（完）