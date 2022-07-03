将九龙江三角洲地区打造成为宜居之地

规划的目标是力争将九龙江三角洲地区打造成一个可持续发展、充满活力和高效、快速可持续发展、现代化、生态化、文明化，富有文化特色的农业经济中心，成为人们的宜居之地以及对游客和投资者有吸引力的目的地。



从各项决议走向地区规划



越南政府办公厅主任陈文山部长在6月21日举行的2021-2030年阶段九龙江三角洲地区规划公布和投资促进工作会议上公布第78/NQ-CP号决议，其颁布政府落实越共中央政治局2022年4月2日签发《关于至2030年、展望至2045年九龙江三角洲地区经济社会发展方向和国防安全保障》的第13-NQ/TW号决议的行动计划以及《2021-2030年阶段九龙江三角洲地区规划和2050年愿景》的第287/QĐ-TTg号决定。

会议上，越南计划与投资部部长阮志勇表示，九龙江三角洲地区规划旨在具体化和开展2021-2030年国家经济社会发展战略和党和国家的指导方向的新思路、新愿景，为九龙江三角洲地区开辟新的发展机遇，塑造新的价值作出贡献。



有效落实规划——成功钥匙

世界银行驻越南首席代表卡罗琳•特克（Carolyn Turk）对越南政府公布值得期待的九龙江三角洲地区规划表示祝贺，并表示，这是对区域发展采取具有全面和战略性的新切入方法，进一步促进地区可持续发展和增强其气候适应能力的结果。



范明政相信，在整个政治体系、各部门、各行各业和国际友人的支持下，九龙江三角洲将实现强劲和突破性发展。九龙江三角洲地区将成为全国发展水平中等偏上、社会治理水平现代化、人民收入日益提升等的地区。（完）