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寻找措施促进越南与印尼贸易关系
越通社驻雅加达记者报道，6月17日，越南驻印尼大使馆同越南驻印尼商务处举行与印尼越南企业座谈会。
该座谈会以线上线下结合方式举行，吸引在印尼投资以及拟对印尼投资的30多家越南企业代表参加。
该座谈会是在印尼的新冠肺炎疫情得到控制之后举行的首场活动，助力连接国内外企业，以及促进对印尼市场的投资。
越南驻印尼大使谢文聪特别强调了双方在政治外交、经济等领域合作关系的良好发展势头，其中，2021年双边贸易额达俞110亿美元，同时再次重申越南促进与各国贸易交往的意愿。
在座谈会上，越南驻印尼商务处代表范世强概括了越南与印尼经贸和投资关系的现状。
越南企业代表强调了印尼市场的潜力和优势，提及了企业正遇到的困难和问题，并希望越南驻印尼大使馆加大对企业的支持。
谢文聪大使重申，将继续与越南企业同行，并承诺将采取措施，为企业提供支持。（完）
该座谈会以线上线下结合方式举行，吸引在印尼投资以及拟对印尼投资的30多家越南企业代表参加。
该座谈会是在印尼的新冠肺炎疫情得到控制之后举行的首场活动，助力连接国内外企业，以及促进对印尼市场的投资。
越南驻印尼大使谢文聪特别强调了双方在政治外交、经济等领域合作关系的良好发展势头，其中，2021年双边贸易额达俞110亿美元，同时再次重申越南促进与各国贸易交往的意愿。
在座谈会上，越南驻印尼商务处代表范世强概括了越南与印尼经贸和投资关系的现状。
越南企业代表强调了印尼市场的潜力和优势，提及了企业正遇到的困难和问题，并希望越南驻印尼大使馆加大对企业的支持。
谢文聪大使重申，将继续与越南企业同行，并承诺将采取措施，为企业提供支持。（完）