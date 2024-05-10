统计总局数据显示，4月份和今年前4个月越南经济社会形势取得积极成效。其中，4月份工业生产延续恢复性增长态势，整体工业生产指数（IIP）预计环比增长0.8%，同比增长6.3%。总体而言，2024年前4个月，整体工业生产指数预计将比去年同期增长6.0%。



呈现全面复苏



截至4月20日，新注册的外国直接投资总额达近92.7亿美元，同比增长4.5%。值得注意的是，今年前4个月越南实际到位资金预计达62.8亿美元，同比增长7.4%。这是过去5年来前4个月实现的FDI资本最高值。

货物进出口方面，4月份货物成交额达612亿美元，环比下降5.2%，同比增长15%。 2024年前4个月，货物进出口总额2388.8亿美元，同比增长15.2%，其中出口增长15%；进口增长15.4%。货物贸易顺差84亿美元（去年同期贸易顺差76.6亿美元）。

值得注意的是，4月份赴越南旅游外国游客人数达近160万人次，同比增长58.2%。今年前4个月，赴越南旅游外国游客达620万人次，同比增长68.3%；较2019年同期（Covid-19疫情发生前一年）增长3.9%。

统计总局表示，这一结果是得益于有利的签证政策和最具吸引力的旅游刺激项目，与去年同期相比吸引了大量外国游客前往越南。

基于今年头几个月出现积极迹象，世界银行高级经济学家马达尼（Dorsati Madani）女士在4月底举行的《越南经济形势回顾报告》发布会上表示，仍保持越南2024年GDP增长5.5%的预测，2025年将提高至6%。

马达尼女士评价称，在出口和房地产市场逐步复苏的背景下，随着投资者和消费者信心的恢复，内需将再次增加，预计投资总额和私人消费（按比较价格）将分别增长5.5%和5%。

此前，亚洲开发银行驻越首席代表尚塔努•查克拉博蒂（Shantanu Chakraborty）在亚洲发展展望（ADO）报告发布会上预测，2024年越南经济增长率将达6%，2025年将达6.2%。由于加工、出口制造业、服务业相对全面复苏以及农业部门稳定运行有望支撑越南复苏势头。

此外，外国直接投资和侨汇收入积极增长，贸易顺差得以维持，国内消费恢复，持续的财政刺激和重大公共投资计划被视为推动2024年经济增长的关键。较低的利率、有利于增长的财政政策措施和与土地相关的法律框架近期得到完善将支持建筑业。

维持增长措施



促进增长需要采取更有力的措施来解决国内结构性缺陷，同时，公共投资仍然是越南经济增长的动力，公共投资成果对促进增长具有重要意义。

亚洲开发银行驻越首席代表尚塔努•查克拉博蒂提议：“尽管政府采取了许多措施来加速公共投资并提高实施效率，但仍需要采取更具有系统性的措施来完善法律流程和规定，为有效实施项目减少障碍”。

世界银行东亚和太平洋地区宏观经济、贸易和投资局局长艾卡思（Sebastian Eckardt）认为，从积极的角度来看，高于预期的全球增长将有助于越南出口复苏强于预期。因此，未来一段时间，应该持续实施支持政策，以促进经济复苏，比如：加快公共投资的到位，这将在短期内支撑总需求，同时有助于缩小基础设施短缺的缺口。

长艾卡思先生表示：“投资公共基础设施项目除了立即刺激经济之外，还能创造许多长期利益。加强公共投资管理的努力还将解决能源、交通和物流等关键基础设施瓶颈，这是越南长期经济增长的基础”。

货币政策方面，由于国内外市场利差以及可能对汇率造成的压力，进一步降息的空间更加有限。因预算收入可能保持疲弱，而公共支出增加，包括计划增加公务员工资和加速公共投资，预算赤字预计将在2024年增至GDP的1.6%，然后在2025年下降至1.1%，符合2021-2030年阶段财政战略。

长艾卡思先生还认为，从长远来看，除了提供短期经济支持外，还需要实施结构改革，以加强信息技术和传媒、电力、运输等重点服务业中的国家管理环境，从而实现绿色经济，开发人力资源、改善营商环境，包括支持创新型初创企业。（完）