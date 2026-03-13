对越南数字生态系统产生积极影响的科技成就获表彰

越南科学技术协会联合会3月12日发布消息称，2026年度对数字越南影响科技成就评选活动（Vietnam I4 Impact Awards）已正式启动，旨在寻找并表彰率先创造出为越南数字经济和创新生态系统带来实际影响的科技解决方案的企业、组织和个人。



该活动预计于2026年5月在河内举行，适逢越南科学技术日（5月18日）。自2022年至2025年，该活动以“I4.0 Awards”为名称按年度举办。2026年起，该活动更名为“I4 Impact Awards”。



该活动旨在表彰那些在数字技术、人工智能、大数据、物联网及其他先进技术应用方面取得显著成效，从而为提升劳动生产率、竞争力并推动可持续发展作出贡献的组织、企业和个人。



从更广的层面看，该活动有望营造出越南创新创业生态系统交流平台，让科学家、科技企业、投资者和政策制定者共享知识、连接资源，并寻找新合作机会。



按计划，该活动期间将举行对数字越南影响成就科学研讨会”（Vietnam I4 Impact Forum）和2026年数字越南影响力成就表彰大会（Vietnam I4 Impact Awards 2026）。（完）