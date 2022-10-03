对越南房地产的外资翻一番

据越南计划与投资部外国投资局的数据显示，截至9月20日，越南吸引外商直接投资（FDI）总额达187亿美元，较2021年同期下降15.3%。但是，房地产领域今年前9月吸引外资超35亿美元，占流入越南的外商直接投资注册总额的近19%，在吸引外资名单中稳居第二，同比增长近一倍。



第一太平戴维斯（Savills）越南公司专家认为，2022年越南工业地产市场迎来诸多发展机遇。位于河内和胡志明市的工业园区入驻率很高。这也是越南工业成为外商投资目的地的因素之一。



第一太平戴维斯（Savills）越南公司的一项调查结果显示，对越南工业带来积极影响的有5个因素。



首先，越南尽早开放边境，为对越投资的外国企业创造了便利条件， 与此同时，越南邻国——中国仍保持“零疫情”政策，推动了国际企业向东南亚国家，尤其是越南转移的浪潮。



不仅受益于这一波浪潮，越南的潜力还在于自由贸易协定，其中值得一提的是《越南与欧盟自由贸易协定》 （EVFTA）为越南吸引更多欧洲投资者创造便利。另外，越南盾兑美元汇率与印度尼西亚、泰国、印度和马来西亚等该地区部分国家的相比较为稳定，使越南投资环境更加安全。



房地产顾问公司高纬物业(Cushman Wakefield) 越南总经理庄裴补充说，越南政府出台了刺激旅游需求的政策，促进了经营和出租活动。此外，外国投资者还受益于运营前4年企业所得税降为0%，接下来5年降至50%的优惠政策。

尽管全球贸易放缓带来不少挑战，但第一太平戴维斯河内董事马修·鲍威尔（Matthew Powell）认为，越南工业仍处于吸引外国投资的有利位置。其体现于工业地产区的运营能力仍然很高，许多潜在的新项目正在实施。



第一太平戴维斯越南公司9月份发布的统计数据显示，河内和胡志明市两大城市的工业房地产入住率居高。凭借基础设施和交通优势，这两个城市的工业用地更具竞争力，无形中推高了租金。



马修•鲍威尔表示，大城市的房地产供应稀缺既是挑战，又是机遇。几乎100%的入住率和高昂的租金反映了外国企业在越南投资的需求，促使国内外房地产开发商推出新产品以满足市场需求。此外，来自丹麦的乐高集团或韩国的YSL集团等大型投资商的入驻有助于提高越南工业园区的质量和标准。（完）