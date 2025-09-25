Báo Ảnh Việt Nam

对话山东——越南·中国（山东）经贸合作及企业对接交流会

2025年9月25日，对话山东——越南·中国（山东）经贸合作及企业对接交流会在河内举行，来自机械、工程、建筑、信息技术、食品、农产品、机电设备等重点领域的100多家中国企业参加了此次交流会。

在2025年国家级贸易促进计划框架内，适值越中两国庆祝建交75周年（1950-2025）之际，为进一步深化越中经贸合作关系，借山东省委书记林武同志率领的山东省代表团访问越南之机，越南工贸部贸易促进局与山东省贸促会联合于2025年9月25日在河内市美利亚酒店以线下形式举办“对话山东——越南·中国（山东）经贸合作及企业对接交流会”。中国企业代表团包括100多家来自机械、工程、建筑、信息技术、食品、农产品、机电及零部件、能源、新材料、贸易、进出口等重点领域的多行业企业。

越南工贸部副部长张青怀在会上发言。

对话山东——越南·中国（山东）经贸合作及企业对接交流会不仅是帮助两国企业拓展市场的重要桥梁，也是推动双边经贸关系未来更可持续、平衡、高效发展的动力。同时，这也是越南企业向中国山东省的合作伙伴、企业、行业协会和管理机构推广自身产品和品牌的良好机会。

山东省委书记、省人大常委会主任林武在会上发言。

2024年，据青岛海关统计，山东与越南的进出口总额达116亿美元，增长6.83%（占山东与世界进出口总额的2.45%）。其中，山东对越南出口额达88.6亿美元，山东从越南进口额达28亿美元。

2024年，山东对越南主要出口商品类别包括：机械、机械设备等达11.2亿美元；电机、电气设备等达10.4亿美元，塑料及其制品达6.908亿美元，车辆及其零附件达4.66亿美元，橡胶及其制品达4.304亿美元，有机化学品达3.634亿美元等。

在河内举行的对话山东——越南·中国（山东）经贸合作及企业对接交流会全景

从越南主要进口的商品类别：木材及木制品达7.408亿美元；机械、机械设备等达4.671亿美元，橡胶及其制品达4.05亿美元；电机、电气设备达3.973亿美元，鱼和甲壳类动物等达9000万美元，食用水果及坚果等达7560万美元。

截至2025年4月底，越南与山东的进出口总额达42.8亿美元，同比增长12.5%，其中山东对越南出口额达31.4亿美元，增长1.9%，山东从越南进口额达11.4亿美元，增长57.2%。越南是山东省第八大贸易伙伴，在东盟地区贸易伙伴中排名第二。

与会代表及嘉宾参观越中两国企业展位

在中国山东省专门经营越南乳胶床垫的Phumo公司董事会副主席兼副总经理潘氏茶眉博士分享道，来自中国山东省的企业希望寻找越南合作伙伴，在多个领域进行合作，如机械产品、工业设备、服务贸易，特别是物流、海港服务以及农产品配套服务。尤其是，此次前来越南的山东企业代表团中有两家突出企业，即家家悦集团和黑马集团。家家悦集团在山东全省开设了许多连锁超市，他们希望采购大量越南农产品。黑马集团则在山东省经营批发市场，目前有采购越南火龙果、榴莲等农产品的需求。

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    企业展位上的若干代表性产品


