缺少秃鹫投资者



真云-陵姑经济区占地面积27108公顷，共有港口、工业区、保税区、小区和旅游区等功能区。



据承天顺化省经济区和工业园区管理委员会，截至目前该经济区已完成主要交通干道，拥有日处理1万立方米的废水处理厂和固体废物处理场。此外，经济区已完整建设占地面积约125公顷的4个安置区技术基础设施，可能为3000户家庭转移到这里，为各项目展开做好准备。



截至目前，真云-陵姑经济区累计投资项目57个，注册资金超87万亿越盾，其中28个项目已完成并投入运行，为越南4700万名劳动者创造就业机会，年营业收入近4万亿越盾。



建立与发展15年来的真云-陵姑经济区仍缺少具有动力性、突破性的投资项目；大型投资者和外商直接投资项目仍较少。真云-陵姑经济区管理委员会领导也坦率承认其的缺点和不足。



参加经济区考察和咨询成立该经济区的越南经济研究院原院长陈廷天认为，该经济区正缺乏前来这里栖息的秃鹫投资者。此外，该经济区还缺乏吸引各大投资者的关键条件-优质劳动力。



此外，许多港口基础设施投资企业认为，尽管真云港潜力巨大，但承天顺化省工业发展仍有限，进出口货物吞吐量仍不多。因此，若想大力发展港口，需吸引投资者对该省各工业区进行投资。

现代化沿海城市的愿景



承天顺化省已提出将真云-陵姑规划发展成为占地面积447平方公里的未来现代化沿海都市。这将是港口-清洁工业都市，是巨大和现代的国际贸易交往中心，是中部引擎区并与岘港连接的国家和国际旅游、休闲和贸易都市。力争在2030-2045年阶段将该都市提升为真云-零年古市。



越南都市发展规划协会主席陈玉正认为，真云-陵姑城市形成与发展是正确的愿景。未来，该都市将与岘港市连昭港的利益和发展连接，共享利益，因发展空间大有望成为物流港。



越南经济研究院原院长陈廷天表示，目前，真云港市世界各大型游轮的目的地，这些游轮每次都带来数千名游客。在这里发展现代化城市将为承天顺化省实现新突破创造便利条件。他同时强调，现代化真云-陵姑城市发展不仅是为了承天顺化省，而还是为了国家。



为了实现现代化沿海城市的愿景，吸引大量优质劳动力前来工作和居住，承天顺化省应对真云-陵姑经济区规划进行调整。



承天顺化省人民委员会主席阮文方表示，此次经济区建设总体规划调整工作的新点就是扩大工业发展空间，为吸引大型、有品牌基础设施建设和运营项目提供资金。与此同时，该省还对真云港发展空间重新规划，以增加码头长度，形成和发展物流中心、陆地港系统。此外，将其与到2030年陵姑-景阳国家旅游区发展规划接轨，核查和调整到2045年高档休闲旅游区、赌场娱乐服务发展定向，使其符合整个经济区的愿景。其中将把经过真云都市地区的北南高速铁路线列入规划。(完）