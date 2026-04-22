对外路线为越南新时期发展注入新动力

4月20日下午，越南驻捷克大使杨怀南在位于布拉格的捷克和摩拉维亚共产党（KSCM）总部向该党领导层及广大党员全面介绍了越共十四大的成果。



越通社驻布拉格记者报道，杨怀南大使回顾了越共十四大的重要里程碑，介绍了越南取得具有历史意义的伟大成就，并凸显了推动经济社会发展、提高国际地位和扩大对外关系的战略导向。



杨怀南指出，秉持“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，越共十四大通过了多项重要文件和决策，为今后强劲发展阶段注入动力。



他表示，越共十四大开启了新发展阶段，重点是革新增长模式、提高国家治理能力并激发新的发展动力。大会提出了各项具体目标，力争到2030年使越南成为拥有现代工业、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家。



杨怀南透露，革新40年后，越南目前跻身全球增长最快的35个经济体之列，已签署并实施了17个自由贸易协定，成为亚太地区的经济连接中心，引进外商直接投资（FDI）资金达384.2亿美元。



在外交领域，越南从被封锁、遭禁运到主动、积极、深广地融入国际社会。目前，越南已与195个国家建立外交关系，拥有近40个战略伙伴和全面伙伴，是70多个国际组织的积极成员，有助于提升越南在国际舞台上的作用和影响力。

杨怀南重申，越南一贯对外政策是优先发展与邻国、地区国家、重要伙伴及传统友邦的关系，从而营造和平稳定的环境，最大限度为可持续发展动员资源。



谈及双边关系时，杨怀南强调，越南始终重视与捷克的关系。两国关系于2025年1月提升为战略伙伴关系有助于增强了政治互信，为推动两国合作关系走深走实开辟了新机遇。目前，双方正积极促进在经贸、国防安全、科技、教育培训、旅游及劳务等领域的合作，同时扩展至数字化转型、人工智能（AI）、自动化、可再生能源、医药和智慧农业等潜在领域。



捷克和摩拉维亚共产党中央副书记米兰·克拉伊查（Milan Krajča）强调，该党希望进一步加强与越南共产党的传统友谊，并一向支持捷越关系的发展。他认为，尽管地理位置遥远，但两国人民之间关系日益得到巩固与发展，其中，民间外交为增进互相理解，促进两国务实合作作出重要贡献。（完）