对外新闻是对外工作中不可分割的的有机组成部分

值此纪念越南革命新闻日100周年之际，越南外交部副部长黎氏秋姮在接受媒体记者的采访时强调，对外新闻正是对外工作中不可分割的有机组成部分。



黎氏秋姮指出，越南革命新闻诞生于越南革命的迫切需要，源于民族独立与人民当家作主的渴望。从1925年由阮爱国主席创办的《青年报》起，革命新闻成为思想和文化战线上的主力军，始终与国家革命事业同行，贯穿民族历史的每一个发展阶段。



在此过程中，对外新闻作为一支特殊力量逐步形成并不断成长，在向世界推介越南、拉近世界与越南之间的距离方面发挥着不可替代的作用。如今，对外新闻不仅仅是单一的信息传播工具，更在国际舆论场中积极参与塑造越南和平、稳定、革新、全面融入国际社会的国家形象。对外新闻成为舆论斗争的尖锐工具，及时反驳歪曲、失实的信息，有效维护国家利益与民族声誉。



回顾历史长河，对外新闻始终走在前列，积极传播正义之声，坚定宣示越南在国家独立、主权和领土完整问题上的立场，以及一贯、负责任的对外政策。对外新闻正是对外工作中不可分割的有机组成部分。在信息成为战略资源的纪元中，对外新闻更应被视为一支精锐力量，是提升国家综合实力、建设繁荣强大越南的重要支柱。



黎氏秋姮也指出，对外新闻当前正面临不少挑战，尤其是在一个信息既是资源、又是权力工具的时代。数字化背景下，信息技术与传播手段的迅猛发展正深刻改变着信息的获取、生产、传播与接收方式。



这对新闻行业尤其是对外新闻来说，既是巨大机遇也是不小挑战，既在于工作内容的本质，也在于新闻运作的方式。机遇体现在我们可以以前所未有的速度、以更低的成本将信息传播到世界各地。跨境数字平台和社交网络已成为直接触达国际公众、增强越南全球传播力的有效渠道。



然而，挑战同样严峻。全球媒体空间已成为激烈的竞争场所，不仅在内容吸引力、舆论引导力方面竞争激烈，更在信息的真实性方面高度较量。关于越南的假消息、错误信息、歪曲报道可随时随地爆发，并以极快速度扩散。如果不及时应对处理，这些信息可能造成政治、外交、经济方面的严重后果，甚至影响国家和平、稳定与发展环境。



正因如此，对外新闻必须被正视为信息战线上的先锋力量。这不仅是单纯的对外宣传，更是软实力领域的“作战空间”，是国家形象维护斗争的重要阵地。今日的对外宣传记者应是真正全面的“战士”：善于获取和处理信息、具备敏锐的批判思维、拥有坚定的政治素质，并精通现代传媒技术。

越共中央政治局关于继续革新对外信息工作的第57-KL/TW号结论明确指出诸多核心要求，如：“主动提供真实、客观、及时的信息”、“紧密结合传统媒体与现代传媒”、“有效协调政治外交与国际传播”等。这不仅是战略指导方针，也是新时代对外新闻活动的行动指南。落实好这些方向，就是越南对外新闻确立地位、增强国际传播竞争力的关键所在。



黎氏秋姮表示，在国家迈入发展新纪元的背景下，对外新闻应被视为国家软实力总体结构中的战略性因素。



对外新闻工作者需坚定政治立场、不断更新思维与行动方式、掌握现代技术，最重要的是始终秉持新闻工作者的初心——真实、人文、有责任感。他们的使命不只是传递信息，更是讲述一个积极转型、主动融入世界的越南故事。



此外，各主管机关与新闻管理机构应给予对外新闻更多实质性支持，从培训政策、基础设施建设、技术投资，到拓展活动空间与国际合作机会等方面着力。只有营造良好发展环境，对外新闻队伍才能充分发挥潜力，真正成为提升国家国际声誉与地位的主力军。



我们需要一个理论扎实、业务娴熟、技术主动、传播创新的对外新闻体系。一个能准确展现新纪元里的越南民族气质、志向与精神风貌的的媒体体系。



值此越南革命新闻百年辉煌历程，黎氏秋姮也向全体新闻工作者致以热烈祝贺。（完）