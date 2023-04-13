对外新闻局越南国情多语种对外传播平台正式上线

13日，越南信息传媒部对外新闻局举行越南国情多语种对外传播平台上线仪式，网址为https://vietnam.vn。

这是网站https://vietnam.vn 的升级版，在全新技术平台上推出系列新功能。

在当前越南政治、经济、文化和社会等方方面面以更深层次更广范围融入国际社会的背景下，对外宣传推广越南形象，提供关于越南的官方信息受到了党和国家的特别关注。

目前，越南共有250余家对外新闻机构以及各部门、地方的80多个外文网站负责对外通讯宣传工作。此外，诸多组织、企业和个人也通过社交媒体渠道在网络空间推广越南国家和人民形象。

越南国情多语种对外传播平台https://vietnam.vn聚合了来自 100 多家大型新闻机构、63 个省市的门户网站以及许多组织、企业和个人的数据源，旨在迅速、精准多维地更新并提供有关越南的信息。

除提供官方信息的功能之外，该网站会持续更新越南各地相关信息（Destinations栏目）；汇总有关越南的美丽图像/视频（Multimedia栏目）；在数字空间推进“数字越南”建设（Vietnam 3D栏目）；介绍公众的典范人物（Figure栏目）。这也是国内外公众表达对越南国家和人民的看法和观点的公开论坛（Views栏目）。

为了向更多外国读者提供服务，网站使用了谷歌翻译工具，将所有内容翻译成英语、法语、德语、俄语、汉语、日语等六种语言。翻译的内容将进一步得到编辑以确保准确性。（完）