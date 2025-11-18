对为和平事业和国际团结作出贡献的人士给予表彰

在颁奖仪式上，印度共产党全国委员会书记、世界和平理事会主席、AIPSO主席团委员帕拉布·森古普塔（Pallab Sengupta）强调，阮氏平女士是全球和平、独立和社会公正运动中最具启发性的代表人物之一。她的名字在越南英雄斗争史中熠熠生辉。



阮氏平女士也是巴黎和平会议上越南南方共和国临时革命政府的主要谈判代表之一。她向世界展示了越南女性的勇气与尊严，不仅为越南人民的渴望发声，也为所有反对帝国主义、争取和平的人们发声。



阮氏平女士对AIPSO表示深切和诚挚的感谢，表示此次授奖不仅是AIPSO对其个人的认可，更是对越南和平委员会以及越南友好组织联合会从事民间对外工作者共同努力的高度评价与表彰。



全印和平与团结组织向汪周留先生颁奖。图自越通社

阮氏平女士说，“我非常荣幸和感动能接受帕拉布·森古普塔和平奖，这一以世界杰出和平战士命名的奖项。他把一生奉献给国际和平运动、反对战争、推动正义以及培育各民族间的友谊与团结。我衷心感谢一直陪伴并与越南人民并肩同行，为各民族和平与友好事业作出贡献的同志们。”



同日，越南友好组织联合会和AIPSO还联合向原越共中央委员、原国会副主席、越南和平委员会主席汪周留；原党中央对外部常务副部长、越南和平委员会常务副主席、越南和平与发展基金会常务副主席（现为越南和平与发展委员会）陈德利授予帕拉布·森古普塔奖，表彰他们在建设与推动和平与国际团结运动中的突出贡献。



帕拉布·森古普塔奖由AIPSO创立，以纪念世界和平理事会名誉主席帕拉布·森古普塔——国际和平运动的光辉象征，这位坚定的战士将毕生奉献给和平事业、反对帝国主义以及增进各民族间的友好。他亦是越南人民忠诚的朋友，积极动员世界进步力量与爱好和平的人民支持越南民族争取独立自由的斗争。(完)