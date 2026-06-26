富贵集团即将上市的纯银珍品：彰显浓郁东方文化印记

银章分为两面：灵符（魔方）—八卦面，以及风马驮如意宝珠面。

灵符（魔方）— 八卦图

这一面的设计以《易经》易理为基础。《易经》作为东方文化的重要经典，数千年来广泛流传。越南李朝、陈朝、后黎朝和阮朝等历代王朝都将《易经》纳入国子监教育体系，用于培养状元、进士等人才。其中涌现出众多为国家建设和保卫事业作出卓越贡献的英雄人物和历史名人。

凸面或凹面八卦镜，用于化解煞气并回收生气； 绘制于八卦图上的虎符图案，用于消除煞气； 带有八卦图案的风水物品，安放于住宅相应方位，以化解房屋施工过程中遭遇“三煞年”所带来的不利影响； 制作可随身携带的灵符（魔方）—八卦，不仅可招来吉祥、预防灾祸，也能为持有者带来宝贵的信心。 东方文化极其讲究阴阳、五行与八卦，并认为它们是构成宇宙、天地万物的重要元素。佩戴八卦图腾，即意味着达成了“天、地、人”的三才合一。换言之，佩戴者将得到天地的庇佑。 具体而言，在灵符（魔方）—八卦面上： - 最内圈：太极—两仪图案，体现阴阳和谐统一这一贯穿东方文化的核心理念。 - 第二圈：先天八卦图。包含八卦：四个阳卦（乾、兑、离、震）向左旋转（顺应天道向左）；四个阴卦（巽、坎、艮、坤）向右旋转（顺应地道向右）。此圈代表精神、心灵、文化与学术领域。专业界称之为“体”（本体、根基）。 - 最外圈：后天八卦图。包含八卦（乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑）。此部分以“易字”呈现，代表物质领域：财富、健康、幸福、名望等。专业界称之为“用”（表象、物质）。 此部分并未直接绘制卦象，而是采用“易字（书易）”进行表现。易字被认为是古代越常人使用的一种文字，其形态与梵文较为相似，兼具表音与象形功能，并具有较强的灵性意义，常用于封印、灵符、魔方等法器之中。

风马驮如意宝珠面

“风马驮如意宝珠”是金刚乘佛教文化中的重要象征，寓意将人们的愿望与祈祷传递至灵性世界，帮助拥有者获得幸运、成功与圆满成就。该形象融合了两大元素：风马象征迅捷、强大以及传递祈愿的能力；如意宝珠则象征愿望的圆满实现与珍贵价值。

“风马驮如意宝珠”的组合，象征着人们的愿望将迅速实现，并获得美好的成果。 “风马驮如意宝珠”的形象常见于隆达经幡之上。经幡通常悬挂于高处，以祈求和平、智慧与慈悲。在风水和其他民间信仰中，马还象征事业成功、财富增长以及商业兴旺。“马到成功”图正是基于这一寓意创作而成，画面中的八匹骏马象征权势与繁荣。在风水学中，奔驰的骏马或驮载黄金、美玉等珍宝的马匹，被视为能够促进事业发展、化解煞气并带来胜利好运的重要吉祥物。 如同真正觉悟者被赋予三十二相好一般，马也拥有属于自己的三十二种圆满美德。

“宝眼”位居这三十二种美德之首。其双眼圆润洁白，瞳孔深色如豆，眼眸中散发出五彩光泽。数以万计柔顺的毛发汇聚成飘逸的鬃毛，尾巴上翘如彗星。双耳形似柳叶，舌色粉红，纤细而洁净；牙龈色浅，门齿与臼齿排列整齐而紧密。其颈项、额头、胸膛、骨骼、头骨、肌肉、四肢、膝盖和关节无不彰显卓越品质。一匹纯种良马额头、蹄部和身体上的斑纹还具有特殊的精神象征意义。即使处于极度紧张的状态，它们也不会因突如其来的声音或景象而惊慌失措。 风马位居众多传奇灵兽之首，在佛教文化中具有极其重要的地位，与龙、金翅鸟（Garuda）、摩竭鱼（Makara）、那伽（Naga）、麒麟、神鹿、凤凰等并列。

奔驰是马的天性。当骏马飞驰穿越草原时，清风仿佛迎面而来；当马匹加速奔跑时，尾鬃飞扬，在静谧的空间中激起阵阵风息。相传，满族人的辫发习俗便源于对忠诚服务部族的马匹的崇敬。风与马同为自然运动的载体——马象征物质层面的交通工具，而风则象征精神层面的媒介。无数祈愿藉由风力传递并远播四方，因此藏传佛教的经幡也被称为“风马”（rlung rta）。 经幡以棉布制成，裁剪为方形，并采用五智佛的五种颜色。其表面印有咒语（Mantra）、纹饰、种子字以及祈祷文。最常见的设计是在中央绘有风马，四角则配置四灵兽（金翅鸟、龙、虎和雪狮），四周环绕吉祥真言。经幡上还常见莲花生大师的形象、三大菩萨——大智文殊师利菩萨、大悲观世音菩萨和大力金刚手菩萨；三尊长寿本尊——无量寿佛、尊胜佛母和白度母；以及时轮金刚十胜音中的种子字。

相传，经幡起源于阿修罗与诸天之间旷日持久的战争。诸天因长期战争而疲惫不堪，于是派遣天女Gyalsen Tsemo前往恳请释迦牟尼佛出面调解。佛陀以一篇祈祷经文作为回应，诸天将其抄录并印制于军旗之上。凭借祈祷的力量，诸天最终取得胜利，和平得以建立。人们相信，印度大德学者阿底峡（Atisha）于公元1042年抵达西藏时，将这一源自印度佛教的经幡传统传入雪域高原。经幡被染成五种颜色，并悬挂于寺庙、佛塔、屋顶、桥梁和山口等吉祥之地。经过一年时间，祈愿随着清风传向四面八方；而在新年之际，更换已经褪色的旧经幡被视为最吉祥的时刻。在充满祈祷能量的风中，经幡猎猎作响，仿佛令人想起骏马奔腾时激昂的马蹄声。 在经幡的中央，风马通常被描绘为朝左侧前行。马鞍上驮载着多面吉祥宝珠或转轮圣王的如意宝珠，散发出平安、繁荣与和谐的光辉。这匹无骑士的神骏拥有疾风般的速度、取之不尽的耐力，以及如风神展翼般非凡有力的马蹄。

藏医药学与藏族天文学将个人的健康与和谐状态归纳为四个方面：生命能量、身体健康、个人能力和事业成功。风马象征这四种要素的统一，是一种积极能量之源，能够消除疾病、不祥、魔障以及天体影响所带来的各种阻碍。风的能量对应着细微身脉络中生命气息无碍流动所产生的动力，使心识——风马——能够乘载其上自由驰骋。英国诗人威廉·布莱克曾将这种超凡能量称为“创造之体”，认为其本质是一种无尽喜悦的能量。

风马祈愿通常于农历十五清晨配合“烟供”仪轨一同修持。届时，人们会焚烧柏香粉，以净化灵性脉络，并令当地护法神灵生起欢喜之心。

风马驮如意宝珠位于中央，四大灵兽（金翅鸟、龙、虎和雪狮）镇守四方。根据罗伯特·比尔的研究，后来这四种灵兽逐渐演变为现代十二生肖体系，其中龙、鸟（鸡）和虎等形象得以保留。

福贵风马承载对美好未来的祝愿