富贵岛入选2026年东南亚顶级旅游目的地榜单

泰国《考苏得报》（Khaosod）写道：“曼谷正在回归，巴厘岛已趋于饱和，而越南则在迅速崛起。迈入2026年，真正的问题是：游客还能前往哪里，才能真正静下心来，倾听内心的声音？”



该报指出，与其沉浸在新加坡乌节路的霓虹灯下，或在柬埔寨吴哥窟的自拍人潮中穿梭，不如将目光投向那些仍然保有宁静与原貌的目的地。1月5日，《考苏得报》公布由编辑部专家团队实地考察、评选出的10个“鲜为人知”目的地。这些地方虽不易抵达，却完整保留了东南亚的自然气息与文化特色。



在“2026年东南亚十大不容错过目的地”中，林同省富贵岛被评价为风貌粗犷、海风强劲，其自然景观宛如一帧帧电影画面。



《考苏得报》指出，当大多数游客蜂拥前往富国岛时，追求差异化旅行体验的人则选择从潘切出发，乘船前往富贵岛。



报道称，岛上尚未出现大规模酒店或度假综合体，住宿形态以旅馆和民宿为主。受火山遗迹影响，岛屿地形崎岖，四周环绕着碧绿清澈的海水，尚未受到大众旅游的过度开发。富贵岛所呈现的整体氛围，被形容为仿佛回到了30年前的越南沿海地区。



富贵岛的一角 图自Vnexpress

富贵岛又称“秋岛”（Cù lao Thu），位于潘切市东南约120公里处，面积约18平方公里。除主岛外，周边还分布着争岛（Hòn Tranh）、红岛（Hòn Đỏ）、高石岛（Hòn Đá Cao）和海岛（Hòn Hải）等多个小岛。



岛上气候清新凉爽，全年宜人。每年12月至次年6月为探索富贵岛的最佳时期，而9月至11月通常为台风季节。春夏季海面相对平静，海水清澈、微风徐徐，便于前往周边小岛。不过，海况偶有变化，游客出行前仍需关注天气预报。



除富贵岛外，《考苏得报 》的榜单还介绍了多处东南亚鲜为人知的旅游目的地，包括文莱的腾布荣（Ulu Temburong）、老挝的农桥（Nong Khiaw）、菲律宾的朗布隆群岛（Bonbon Beach）、泰国的美斯乐村（Doi Mae Salong）、柬埔寨的洞萨岛（Koh Tonsay）、印度尼西亚的布基特拉旺（Bukit Lawang）和缅甸墨吉群岛（Mergui）。（完）