富寿省重视吸引高质量外资项目

2026年，富寿省继续将吸引外资确定为推动经济增长的重要动力之一，从注重数量转向优先选择高质量项目，重点引进应用先进技术、环境友好型的投资项目。



据统计数据显示，2025年富寿省引进外商直接投资（FDI）资金约15.1亿美元，国内投资资金为100亿美元。截至目前，全省来自27个国家和地区的外资项目累计735个，注册资本总额约132亿美元。



今年年初，韩国京畿道（Gyeonggi）商人联合会企业代表团已赴富寿省考察投资环境及工业园区。京畿道企业从事加工制造业、配套工业、高新技术、物流和服务等多个领域。活动期间，双方签署了多项合作谅解备忘录，旨在加强企业对接，促进中长期投资项目的推进与实施。



目前，韩国是富寿省第一大投资来源地，注册资本总额近50亿美元，占全省FDI项目数量约53%、占FDI总额约40%。在富寿省的多家韩国大型企业运营取得高效，为当地创造了近20万个稳定就业岗位。





富寿省将重点优化投资营商环境，加快推进行政审批制度改革，同步推进各工业园区基础设施建设发展，提升人力资源质量，加强有针对性的招商引资工作，其中重视战略合作伙伴。



富寿省还优先吸引电子工业、半导体、配套工业、物流、可再生能源和绿色制造等领域的投资项目，从而推动增长模式朝着可持续方向转型。



富寿省设定了2026年引进外资超11亿美元和国内投资约7万亿越盾，在2026—2030年阶段成为最具吸引力的投资目的地之一的目标。



为在2026年继续提升招商引资成效，富寿省将深入推进行政审批制度改革，缩短投资项目审批时限，加大数字化转型应用等。



富寿省领导表示，今后该省的招商引资工作将重点聚焦于电子工业、半导体、配套工业、可再生能源、物流和绿色制造等高附加值领域，从而逐步构建现代化工业生态体系，实现可持续发展等。（完）