富寿省调动超2.65万亿越盾发展少数民族山区

在富有特色的根源文化基础和民族多样性的基础上，富寿省具备诸多有利条件，以构建健康的文化环境，促进人的全面发展，发挥大团结力量，同时将文化价值转化为融入时期快速可持续发展的重要内生资源。



据富寿省文化体育旅游厅厅长杨黄香介绍，凭借现有潜力，近年来该省已有效开发文化和人文的特色价值，并取得了多项重要成果。



特别是，该省已调动超过2.65万亿越盾用于开展针对少数民族地区和山区的各项计划与政策。由此，该区域面貌日益改观，偏远地区民众的生活逐步改善。



富寿省人民委员会副主席冯氏金娥表示，2026-2030年阶段及2045年远景目标是以先进、富有民族特色为方向推动富寿文化和富寿省人发展；将该省建设成为越南民族根源文化中心。



该省大力推进文化遗产价值的保护和弘扬；完善申请联合国教科文组织将“芒巫”（Mo Mường）遗产列入急需保护的非物质文化遗产名录的档案。



富寿省春曲表演。图自越通社

据富寿省文化体育旅游厅介绍，合并后，富寿文化和人文是三大文化流脉的结晶，包括：雄王祖地文化、和平芒族文化以及永福丘陵地区文化。在原富寿省辖区内，文化与人文与雄王祭祀信仰和春曲相关联——该两项已被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。在原永福省，这片被誉为“礼佛敬母”之地，保存着丰富的传统庙会体系和众多特色手工艺村。而原和平省则带有浓厚的“和平文化”印记，拥有鲜活丰富的非物质文化遗产宝库，典型代表为铜锣、高脚屋、传统庙会等。



合并后，富寿还成为众多兄弟民族聚居之地，包括京族、芒族、泰族、瑶族、岱依族、赫蒙族等。每个民族都有各自的习俗和丰富的民间文艺形式，如春曲、咩曲、德博军鼓、芒族铜锣、铃舞等，以及独具特色的饮食文化，如五色糯米饭、粽子、糍粑、三岛佛手瓜、沱江鱼、熏干牛肉等，形成了多样化的传统文化色彩。



文化遗产价值的保护和弘扬工作得到重视和重点投入，并与心灵文化旅游、信仰旅游发展相结合。值得注意的是，该省境内少数民族的许多文化遗产在语言、文字、民间知识宝库、民间表演艺术、传统庙会、游戏、服饰、劳动工具、民间饮食、乐器等方面仍保留得较为浓郁。



特别是合并后，富寿省人的本色更加多元，在传统与现代之间、民族根源与融入精神之间实现了和谐统一。富寿各代人既继承了历史和文化价值，又灵活适应新发展阶段的要求。这正是坚实的精神基础，是富寿省在新阶段实现快速可持续发展的重要内生动力。（完）