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富寿省引进多个重大外资项目
2024年，富寿继续成为对外国投资者具有吸引力的目的地，仅在今年年前6个月，该省吸引新外资项目10个，注册资本4710万美元，增资项目5个，增资额440万美元。各大项目来自日本、中国香港和韩国。 比亚迪电子（越南）有限公司总经理Han Shulin表示，经过三次资金调整，累计比亚迪电子在富寿投资共6亿美元，反映出越南有潜力成为中国以外的制造业中心。
韩国JNTC Vina有限公司董事长金明焕(Kim Myung Hwan)表示，该企业选择富寿省因为该省础设施系统日益完善，特别是交通系统、工业区和工业集群基础设施齐全，满足投资者的需求。因此，该公司重点投资生产和扩大电子元件生产线，投资额高达3.83亿美元，以确保其在富寿省的稳定且可持续发展。
富寿省计划与投资厅厅长郑世传表示，许多外国企业已成为各国大型企业和集团更有信心了解和投资于富寿省的桥梁。值得注意的是，在富寿省，韩国在项目数量和投资金额方面均处于领先地位。目前，在富寿省的韩国企业共130家，约占富寿省FDI企业的70%，为数万名劳动者创造就业机会。
与此同时，对富寿省投资的中国企业数量也大幅增加。目前，中国企业对富寿省的投资项目共40个，投资注册总额达10亿美元，主要集中于电子零件、纺织品服装、木材加工等行业。 据富寿省计划与投资厅的统计数据显示，迄今，该省吸引外资项目204个，投资注册资金316.4万美元，主要投资于加工、制造、电子零件组装、可再生能源、成衣等领域。
富寿省人民委员会副主席潘仲晋表示，为了吸引外资，富寿省特别注重投资于交通基础设施、工业区和工业集群基础设施，特别是推动行政手续改革，提高升级竞争力。 同时，该省还核查、研究、颁发鼓励投资、扶持企业的政策和机制。另外，加强把握，积极解决企业在投资、土地、建设、环境、消防等方面遇到的困难、问题和不足。（完）