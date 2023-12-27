富国 “日落小镇”为何成为2024年越南过年最佳旅行地？

在寻找越南过年最佳旅行地时，拥有7个全新且酷炫体验、带来无与伦比的难忘时刻的富国岛“日落小镇”（Sunset Town）就是游客的首选。

在“吻桥”赏日落

继岘港市太阳世界巴拿山旅游度假区（Sun World Ba Na Hills）金桥之后，于12月22日正式落成的吻桥有望成为越南新的旅游标志。著名建筑师马可·卡萨蒙蒂 ‍（Marco Casamonti）的这一作品最大亮点是两侧独立桥梁伸向大海，融合成一个统一的整体，但并不接触（相距30厘米）——刚好足以让一对恋人浪漫接吻。

吻桥的特殊设计传递出关于爱情，以及人类、自然和宇宙之间和联系的永恒信息。特别是，这也是越南迎接2024年新年最令人印象深刻的目的地，因为恰逢1月1日，如果从日落小镇的中心观看，日落时的太阳将正好落在两侧桥的距离中间。目前，游客可以免费参观吻桥。此项优惠政策实施期限将延长至2023年12月31日。

尽情玩、尽情逛海滨夜市

来到富国岛，如果想体验历史悠久的传统市场，游客可以选择阳东集市。 而位于“日落小镇”，自12月底刚推出的越南首个海滨夜市——“好有趣”夜市（VUI-Fest Bazaar）会给游客带来全新的体验，这也是你不可错过的选择。 “好有趣”夜市从2023年12月21日起每天16:00 至24:00开放。

“好有趣”夜市除了抒情的氛围之外，还给“日落小镇”穿上了一件充满活力的“衬衫”。在这里，游客可以在50多间土特产品、手工礼品、国内外美食的展位上尽情地购物和品尝美食。 尤其是每天晚上，“好有趣”夜市都会上演街头音乐表演啪啦秀（Loảng Xoảng show）——街头马戏与厨房用具和渔民捕鱼工具创造的音效的独特结合，有望给观光“好有趣”夜市的游客带来难忘的时刻。

乘坐菠萝岛缆车巡游海上风光

从日落小镇出发，游客将体验一次难忘的旅程，乘坐缆车（长度创下了世界上最长的跨海3线缆车记录）“飞越”蔚蓝的大海，到达菠萝岛。缆车每天开放时间为上午 9时至下午5时，票价从 60万越盾（不包括自助午餐）到85万越盾（包括自助午餐）不等。

游客可从缆车舱内欣赏富国岛令人惊叹的大片海景，观看水晶般清澈的海水和停泊在安泰港的数百艘渔船的景象。不仅如此，当游客“停靠”在菠萝岛时，在菠萝岛太阳世界游乐园的无数个感官游戏，特别是本汤姆岛水上乐园（Aquatopia Waterpark）和神秘的陆上乐园（ExoticaVillage）在等着游客来体验。

在希尔顿集团旗下的富国岛格芮精选酒店打卡

全新推出、位于“日落小镇”中心、直视吻桥的“超级度假村”——希尔顿集团旗下的富国岛格芮精选酒店(La Festa Phu Quoc Curio Collection by Hilton)是游客不可错过的打卡之地。这是世界著名希尔顿集团旗下奢侈品牌 Curio Collection 首次亮相越南的工程。带有浓郁地中海气息的独特设计是该酒店的一大亮点。

无需是富国希尔顿酒店的住户，游客依然可以来这里欣赏酒店大堂前24米高的巨型千星松，并与“太阳之王”喷泉和一座灵感来自意大利威尼斯圣马可大教堂的钟楼的钟楼合影。

观赏“海之吻”秀结束后时长达7分钟的烟花秀

从2023年12月21日起，来到日落小镇，游客享受世界上前所未有的技术和规模结合水上音乐表演和多媒体艺术的独特户外表演节目——“海之吻”（Kiss of the Sea）秀结束时长达7分钟的烟花秀（价格为25万越盾，演出时间每天晚上8:30开始）。

时长25分钟的“海之吻”将游客带入时空穿越宇宙的奇幻世界，亲眼目睹壮观的火、水、激光效果，以及震撼上演的7分钟烟花盛宴。特别是，这场顶级烟花秀不仅在节假日进行，而且提供全年365天服务，使富国岛成为世界上唯一一个每晚都有科技与烟花相结合秀演出的岛屿。

通过“富国岛 - 光芒四射之旅”画展探索富国岛

除了吸引人的娱乐活动外，日落小镇对于热爱艺术，尤其是热爱绘画的游客来说也是一个有吸引力的目的地。 在菠萝岛缆车的映阳站举办的“富国岛——光芒四射之旅”画展让您通过来自越南城市速写者小组（Urban Sketchers Vietnam）作家团的 10 名艺术家的 30 幅多材质艺术作品，看到一个截然不同的富国岛。

以日落小镇风格倒计迎接2024年新年

凭借巨大的艺术舞台和绚丽的烟花秀，越南电视台和太阳集团联合举办的“2024年新年倒计时：越南——光芒四射之旅”的主会场——富国岛将成为全国的焦点。（完）