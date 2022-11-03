富国岛迎来新冠肺炎疫情后来自乌兹别克斯坦的首趟航班

具体的是，经过8小时的飞行，11月1日10时30分钟，乌兹别克斯坦航空公司(Uzbekistan Airways) HY3211航班抵达富国航空港。



在抵达富国机场后，游客们受到了当地政府的热烈欢迎。富国市领导向乌兹别克斯坦游客赠送了鲜花和纪念品。这些旅客将在富国岛逗留10天。



阮明东表示，预计每周将有1趟航班从乌兹别克斯坦飞往富国。各家航空公司和旅行社将其他国家的游客带到富国岛是富国岛继续向国际游客宣传该岛形象的重要一步。



自今年年初以来，富国岛已接待了 528 个国际航班。 国内外游客总数1743938人次，完成全年计划的87%以上。（完）