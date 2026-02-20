Vietnamese
富国岛跻身东南亚发展最快的旅游目的地榜单
20/02/2026
旅游专业网站《Travel Off Path》近日发布东南亚发展最快的五大旅游目的地名单，富国岛位列榜首。
报道/越通社 越南画报
越南国防部部长潘文江会见美国战争部第一副部长
20/02/2026
新闻
当地时间2月19日，正在陪同越共中央总书记苏林出席加沙和平委员会开幕会议的越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将在美国首都华盛顿会见了美国战争部第一副部长埃尔布里奇·科尔比（Elbridge A. Colby）。
越南外交部部长黎怀忠与美国国务卿马尔科·鲁比奥举行会谈
20/02/2026
新闻
2026年越南一些经济指标
20/02/2026
新闻
苏林总书记会见驻美越南代表机构代表及旅美越侨同胞
20/02/2026
新闻
苏林总书记会见出席加沙和平委员会的各国领导人
20/02/2026
新闻
苏林总书记与美国前参议员帕特里克·莱希通电话
20/02/2026
新闻
越共中央总书记苏林会见美国贸易代表贾米森·格里尔
20/02/2026
新闻
越南入境人员防疫规定
带有越南文化特色的交通工具
越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠
河内市张灯结彩庆祝八月革命和九·二国庆
越南继续为G77和中国的共同事务作出积极贡献
Top