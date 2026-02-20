Báo Ảnh Việt Nam

富国岛跻身东南亚发展最快的旅游目的地榜单

旅游专业网站《Travel Off Path》近日发布东南亚发展最快的五大旅游目的地名单，富国岛位列榜首。
    

 

报道/越通社 越南画报

越南国防部部长潘文江会见美国战争部第一副部长

当地时间2月19日，正在陪同越共中央总书记苏林出席加沙和平委员会开幕会议的越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将在美国首都华盛顿会见了美国战争部第一副部长埃尔布里奇·科尔比（Elbridge A. Colby）。
