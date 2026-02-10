富国岛有望跻身韩国游客最喜爱目的地前三

Booking.com最新发布的2026年春节旅游趋势数据显示，韩国游客的出行偏好正出现显著转变。越南富国岛强势崛起，成为备受关注的热门现象，进一步确立了其作为区域领先度假目的地的地位。

根据对2025年10月至2026年1月中旬搜索数据的分析，韩国地区对富国岛的搜索量较去年同期增长了71%。这使得富国在春节期间最受韩国游客关注的目的地榜单中，从第15位跃升至第5位。



富国岛的吸引力源于其完善的基础设施与服务投入。截至2025年底，韩国直飞富国岛的航班频次已达到历史最高水平。大韩航空、韩亚航空、济州航空、真航空和越捷航空等航司持续加密从首尔、仁川和釜山出发的航班，将飞行时间缩短至约5小时。



来自韩国的首批国际游客为2026年新年“开年踏访”富国特别区。图自越通社

此外，由众多五星级度假村构成的高端度假生态系统，以及面向韩国游客的专门服务（如配备韩语员工、提供符合口味菜单等），加之以合理价格享受奢华体验的性价比，共同提升了该目的地的魅力。



据Booking.com亚太区首席执行官劳拉·霍兹沃斯分析，韩国游客越来越倾向于度假式旅程和情感体验，而不仅仅是单纯的观光。



凭借目前的增长势头，富国岛有望在短期内冲击“最受韩国游客喜爱目的地”前三甲。2025年，富国岛旅游业接待游客超过810万人次，其中国际游客超过180万人次。韩国和印度是两大主力市场，占抵岛国际航班总数的50%以上。（完）