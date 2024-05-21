富国岛接待国际游客量翻番 为越南最高增幅

据越南国家旅游局的报告显示，2024年4月，越南接待国际游客约160万人次，同比增长58.2%。累计前四个月，全国接待国际游客达到620万人次，同比增长68.3%，与2019年新冠肺炎疫情爆发之前相比增长了3.9%。

截至目前，越南大部分地区国际游客都实现了强劲增长，但最突出的是坚江省富国岛。

具体的是，2024年前4个月，坚江省迎来了韩国游客达近22.2万人次，同比增长165%；中国台湾游客增长1100%，从2023年前4个月的6838人次增加到2024年前4个月的82135人次。统计显示，上述韩国和台湾游客中的约90%都前往富国岛。

富国岛海滩。图自Sun Group



2024年第一季度，前往富国岛的国际游客超过50万人次，同比增长超过200%。仅4·30南方解放日和五·一国际劳动节这5天假期期间，国际游客是国内游客的2.4倍，与去年同期增长12%。

上述积极迹象是当地政府与企业密切合作的成果，以提高富国岛旅游业的影响力和竞争力。因此，富国岛除了利用当地自然资源和独特文化的优势以打造新旅游产品外，还注重开发专业人力资源，投资基础设施和建设国际级旅游目的地，以满足游客需求。

一系列设计独特的豪华酒店和度假村使富国岛跻身世界豪华度假胜地之列。富国岛翡翠湾 JW 万豪酒店（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay）是由“度假村之王”比尔·本斯利 (Bill Bensley) 设计的“冰淇淋滩上的杰作”，它为富国岛成为世界各地亿万富翁和明星熟悉的高端度假胜地做出了不少贡献。

最近，富国Premier Village荣获 2024 年 Tripadvisor 旅行者之选最佳酒店奖，跻身越南豪华酒店 3 强、亚洲越南21强豪华酒店、越南10佳酒店及度假村名单。

富国岛主要投资者之一——太阳集团（Sun Group）代表表示，8年来，该集团在富国岛建设了60多个娱乐场所、度假村和高级房地产工程项目，期望与当地政府配合，将富国岛发展成为世界上独一无二的目的地，成为国际游客一生必去的经典旅游目的地之一，能与长滩岛、波拉波拉岛、马尔代夫等世界旅游天堂齐名。

近日，越南外交部新闻司和坚江省配合，组织外国驻越南外交官和新闻媒体代表团访问富国岛。各名代表在太阳集团日落小镇（Sunset Town）的度假村和娱乐综合体充分体验了富国岛的独特之处。这次旅行的确给他们留下了美好的印象。

“海洋之吻”表演秀。图自Sun Group



菲律宾驻越南副领事馆三等秘书罗莎·玛丽亚（Rosa Maria）表示：“我们国家有许多海滩，但没有缆车，没有生态系统，也没有像你们这样的夜间表演秀。”它们是如此独特，在菲律宾难以找到。富国岛完全可以成为世界新的天堂。”

马来西亚游客阿伊达·萨弗拉·尼扎 (Aida Safura Niza) 分享了她的感受：“我对你们在富国岛所做到的感到非常惊讶。‘海洋之吻’表演秀、吻桥等是每个人一生中至少要体验一次的事情。我认为未来5至10年，富国岛的受欢迎度将垂直增长。”

凭借独特的优势，加上Sun Group、Vingroup等大型集团有条不紊地投资，相信在不久的将来，富国玉岛的吸引力和知名度将会进一步提高。（完）