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富国岛加快服务2027年APEC峰会的重点项目建设进度
目前，富国岛正处于“施工高峰期”。中央责成安江省实施21个服务于2027年APEC 峰会的重点项目，投资总额达137.138万亿越盾。其中，太阳集团（Sun Group）被选为11个公私合营（PPP）和商业投资项目中的3个项目的投资方。
在这些项目中，富国国际航空港扩建项目是重中之重，总投资额为22万亿越盾，项目占地1050公顷，按照4E级机场标准建设。
其次是APEC会议中心项目，占地28公顷，总投资为21.860万亿越盾。
此外，还有两个综合性城市区项目正在进行法律和投资建设准备工作，分别为：红土地（Bãi Đất Đỏ）项目（面积为88.5公顷，投资总额64万亿越盾）和馆翁山（Núi Ông Quán）项目（面积为22公顷，投资总额5.55万亿越盾）。
此外，太阳集团还被选为APEC大道、城市轻轨线路以及省道DT.975的投资建设方。
为了加快项目施工进度，安江省与有关部委正全力推进政府和总理交办的15项任务，其中12项已顺利完成。
安江省人民委员会主席强调，在投资程序、紧急命令发布、投资方和施工单位遴选等方面，必须严格遵守法律规定。尤其是在选择投资者与承包商时，必须确保其具备优质资质和强大能力，拥有充足的资金、人力、设备与材料，坚决杜绝选择不具实力的单位。
目前，安江省正集中精力推进征地拆迁工作，切实保障人民合法权益，最大限度减少信访投诉问题。秉持“六个明确”的精神，富国特别行政区正全力以赴，克服重重困难，力争办好一届精彩的APEC峰会，为提升越南在国际舞台上的地位与影响力作出贡献。（完）