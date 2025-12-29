富国岛——国际游客青睐的热门目的地

近期，富国岛（安江省）的国际游客数量显著增长，为该岛进一步提升国际旅游吸引力奠定了良好基础。



今年12月中旬，富国特别行政区荣幸地成为迎接越南第2000万名国际游客的目的地。这是越南旅游业65年来首次达成这一历史性里程碑。来自波兰的游客卡罗丽娜·阿格涅什卡·穆斯库斯女士作为幸运游客，在收到富有“珍珠岛”特色的纪念礼品后表示：“越南是一个非常美丽的国家，人民友好、热情、开放。这是我第一次到访，但绝不会是最后一次。我会向在波兰的亲友推荐越南和富国岛。”



另一项事件也印证了富国岛日益凸显的国际吸引力：12月10日凌晨，首班从印度新德里直飞富国岛的航班搭载180名印度游客顺利抵达，开启他们的度假之旅。这是Vietravel公司、印度在线旅游平台MakeMyTrip以及印度航空公司合作推出的直航航班之一，计划在一个月内运营8个往返航班。该举措被视为开拓印度市场的重要开端，印度正是越南旅游业增长迅速、潜力巨大的客源市场之一。



安江省旅游协会主席阮克辉表示，富国岛国际游客来源日益多元，涵盖俄罗斯、欧洲、澳大利亚、美国、韩国、中国台湾、马来西亚、印度等市场。当前趋势已不再局限于家庭游客或冬季避寒群体，更扩展至中东高端市场及印度高净值客群。他强调：“这些是具有高潜力的市场，游客停留时间长、消费水平高，且对高品质海岛度假服务需求强烈。”





2025年，安江省接待游客总量超过2410万人次，同比增长27.3%；其中国际游客近200万人次，增长90.3%；旅游总收入近6.8万亿越盾，超额完成年度计划72.9%。其中，富国岛接待游客约810万人次，国际游客约180万人次，旅游总收入约4.4万亿越盾。



安江省旅游厅厅长裴国泰表示，为应对持续增长的游客需求，交通基础设施需同步提升。富国—河仙—七山地区的交通互联，不仅有助于拓展市场，也将促进更具吸引力的跨区域旅游产品形成。他还透露，安江省正与九龙江三角洲地区高校和职业院校合作，培养高素质旅游人才，为迎接2027年APEC会议期间的大规模、高端国际代表团做好准备。（完）