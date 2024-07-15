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富国和芽庄是韩国人最喜爱的旅游目的地

越通社驻首尔记者报道，韩国游客对越南旅游目的地的兴趣不断增加。

韩国排名网站Rankify Korea于7月15日公布的考察结果显示，越南在最受韩国游客欢迎的三大国际旅游目的地中占据两席。Rankify Korea使用大数据分析程序综合了7月第一周谷歌趋势指数（Google Trend Index）和Naver的搜索量，将其与6月最后一周进行比较，排名第一的是越南富国岛（达12855分），其次是越南芽庄（达10157分），排名第三是日本东京（达3976分）。

前15名中的城市包括泰国曼谷（第4位）、普吉岛（第5位），其次是吉隆坡（马来西亚）、名古屋（日本）、巴塞罗那（西班牙）、京都（日本）、河内（越南）、巴黎（法国）、纽约（美国）、悉尼（澳大利亚）、上海（中国）和慕尼黑（德国）。

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富国岛菠萝渔村。图自越通社

此外，考察结果还显示了对每个城市按性别和年龄进行偏好分析的结果。具体是，富国岛更受韩国女性游客欢迎，占67%，而选择富国岛最多的游客群体是30-39岁的游客，其次是40~49岁的游客。

对于芽庄市，女性和男性游客的喜爱率分别为64%和36%。对芽庄旅游最感兴趣的年龄段（35%）是30-39岁；位居第二（26%）的是20-29岁年龄段。（完）

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越侨青年给各位雄王上香

越侨青年给各位雄王上香

15日，由来自27个国家和地区的120名越侨青年组成的代表团已参加在富寿省雄王庙历史遗迹区和雒龙君国祖庙举行的上香仪式，旨在缅怀祖先和向祖先报功和表达感恩之心。
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