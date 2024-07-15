富国和芽庄是韩国人最喜爱的旅游目的地

韩国排名网站Rankify Korea于7月15日公布的考察结果显示，越南在最受韩国游客欢迎的三大国际旅游目的地中占据两席。Rankify Korea使用大数据分析程序综合了7月第一周谷歌趋势指数（Google Trend Index）和Naver的搜索量，将其与6月最后一周进行比较，排名第一的是越南富国岛（达12855分），其次是越南芽庄（达10157分），排名第三是日本东京（达3976分）。



前15名中的城市包括泰国曼谷（第4位）、普吉岛（第5位），其次是吉隆坡（马来西亚）、名古屋（日本）、巴塞罗那（西班牙）、京都（日本）、河内（越南）、巴黎（法国）、纽约（美国）、悉尼（澳大利亚）、上海（中国）和慕尼黑（德国）。



富国岛菠萝渔村。图自越通社

此外，考察结果还显示了对每个城市按性别和年龄进行偏好分析的结果。具体是，富国岛更受韩国女性游客欢迎，占67%，而选择富国岛最多的游客群体是30-39岁的游客，其次是40~49岁的游客。



对于芽庄市，女性和男性游客的喜爱率分别为64%和36%。对芽庄旅游最感兴趣的年龄段（35%）是30-39岁；位居第二（26%）的是20-29岁年龄段。（完）