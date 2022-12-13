密切关注世贸组织成员国有关食品安全规定的更变 推动农产品出口

越南流行病学和动植物检疫国家资讯站（SPS越南办公室）副主任吴春南表示，SPS越南办公室每月都会对世界贸易组织（WTO）成员的动植物检疫（SPS）规定（草案）发布通知和提出建议。

越南农业与农村发展部与《今日农村》、《越民报》13日联合举办“开放农业市场——来自高端市场的机遇”在线座谈会。吴春南在座谈会上表示， 市场上经常会有几十到上百条关于食品安全和动植物检疫规定更改的通知和建议。根据国际规定，在通知发布60 天后，如果各国没有反馈或提出建议，这些更改将自动生效。若这些更改对越南农产品的生产和出口活动产生影响而没有及时得到反馈，将对企业产生巨大影响。



2022年，在国际市场变化难测的背景下，越南在开放农产品市场方面却连获喜讯。越南百香果、香蕉、榴莲、地瓜、燕窝等农产品陆续征服中国市场，柚子、龙眼、柠檬、大米打入美国、日本、新西兰等高端市场。



2022年前11个月，越南农林水产品出口额约达490.4亿美元，同比增长11.8%。



中国实施“零新冠”措施，给越南农产品出口企业带来巨大困难，但同时也为越南企业改变生产方式注入动力。



植物保护局国际合作与公关部主任阮光校表示，农产品市场开放取得的成果来自农业部多年来的努力、企业不断促进出口，提高信誉以及系列贸促活动发挥的作用。



对于中国市场，吴春南表示，截至目前，中国海关总署已为2000多家越南企业授予了2430个出口产品编码。与地区其他国家相比，这是一个相对较大的数字，证明越南企业已积极适应并满足中国市场的需求。



但吴春南也强调，各家企业应密切关注满足好中国关于进出口食品安全管理措施，做好食品安全、检验检疫工作，满足中国市场的要求。（完）