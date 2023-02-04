宣光省宗教文化旅游迎来迎新祈福大客流

除了充满少数民族传统文化特色的节日外，宣光省的许多宗教文化旅游景点在新春之际也吸引了成千上万的游客前来观光游览。来到宣光省宗教文化旅游景点，游客不仅可以欣赏自然风光，还有机会了解当地风土人情和文化传统。

2023年癸卯春节期间，位于宣光市长陀乡的正法竹林禅院每天都迎来了四面八方的成千上万名游客。这不仅是年初烧香拜佛，祈求身体健康、平安吉祥的时机，也是进一步了解遗迹文化和历史的机会。新年伊始游人如织，无疑是宣光省旅游业的好兆头。

游客阮氏雪娥说：“每逢春节，我都去寺庙祈福，祈求一切好事降临到家人和大家身上。我觉得宣光省的宗教旅游区和寺庙都非常漂亮，朝山进香的人虽然很多，但旅游接待工作还是井然有序的。”

游客武霞：“我觉得宣光省的寺庙系统非常美丽和古老，来到这里时，我感到很舒服、放松和安全。”

宣光省的寺庙祠堂都拥有数百年的历史，其中许多古刹已被公认为国家级遗迹。这些祠寺不仅因其神圣、悠久的历史和独特的古建筑而闻名，而且还拥有美丽和原始风光。由于游客人数比去年增加，宣光省寺庙管理委员会已与地方当局协调配合，切实抓好防火安全保卫工作。

宣光省越南佛教教会治事委员会常务副委员长、安荣寺方丈释清福上座：“治事委员会已要求各家祠寺和禅院与地方当局协调，本着防患于未然的精神确保安全秩序。”

多年来，宣光省已逐步挖掘和发挥旅游优势，在旅游产品多元化方面做出重要转变，从而吸引众多国内外游客的青睐。宣光省正在积极

推出新旅游线路，让宗教旅游朝着正确的方向发展，为保护与弘扬历史文化价值和遗产景观做出贡献。旅游业被确定为宣光省的先导产业之一，2022年共接待游客230万人次，营业收入超过2.4万亿越盾。（完）