实行一个月来，越南两级地方政府稳定、顺畅运作

8月1日是越南正式实施新的行政区划整合方案满一个月，全国现仅保留34个省和直辖市，各地也按照两级地方政府模式运作。初步评估显示，一个月来，两级地方政府组织机构稳定、顺畅运作。

据《越南之声》的报道，两级地方政府模式投入运行后的一项突出成果是：为人民和企业办理行政手续不仅得到保障，而且更加便利和高效。按照新的流程，许多中间环节被取消，特别是人们现在可以“跨行政单位”办理行政手续，即可以在任何一个机关、部门提交材料并领取结果，不再受限于常住地、暂住地或办理地点。这一变化受到人民的高度认可和积极评价。

“实行两级地方政府后，行政手续办理过程更加简单、方便。”

“工作人员热情、周到，仔细指引我，我非常放心，手续也办的很快，不用花多少时间。”

“现在办理手续，我觉得方便多了。以前，有些手续要到县里办。现在乡里就能办了。实行两级地方政府，我们群众非常高兴。”

在过去一个月里，党和国家领导人也亲自前往多地实地检查，倾听民众和地方政府对两级地方政府模式及公共行政服务中心运作方面的意见与建议。在7月28日举行的组织机构重组、行政区划调整以及两级地方政府模式运行一个月总结会议上，越南政府总理范明政强调：“实行两级地方政府，也就是从管理型、被动型行政转向主动服务人民、创造发展机会的行政一个月来，尽管在心理、操作方式、工具设备、基础设施等方面仍然存在诸多困难，但我们已付出努力，目前基本实现了顺畅运行。当然，眼前困难依然不少，需要加倍努力，本着‘国家民族至上、人民至上’的精神，继续调整、指导，及时、有效解决新生问题。”（完）