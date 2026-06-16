实现美山遗产数字化：当数字技术“复活”原始价值

为吸引游客眼球，各旅游目的地正积极提升服务质量，丰富旅游产品，保护遗迹原始价值，推进数字技术在管理与宣传工作中的应用。这是美山世界文化遗产在保护遗产原始价值，可持续开发旅游资源，同时不对遗迹造成负面影响中采取的具体措施。



保护遗产原始价值



美山世界文化遗产管理委员会主任阮功洁表示，2026年，美山世界文化遗产旅游区设定的目标在于接待游客超过49万人次，同比增长5.2万人次。今年夏季旅游旺季到来之前，美山接待游客已超过21万人次。这一成果得益于持续革新与实现产品多样化，提升对遗产原始价值的保护意识，使游客在体验当地独特文化空间，同时不对遗迹造成影响等措施。



为保护遗产原始价值并实现旅游产品数字化，除国内专家的努力外，美山世界文化遗产还获得来自多国专家的大力支持。近年来，在联合国教科文组织、日本国际协力机构（JICA）、意大利Lerici基金会、米兰大学以及联合国教科文组织河内办事处、印度考古研究所等机构的合作下，多项遗产修复、保护与改造项目已陆续完成并投入使用。



印度考古研究所专家组组长Danve D.S表示，他们将在修复过程中应用相关技术方案，以最大程度保护遗迹的原始价值，确保遗产完整性，并将其传承给后代。



2026年，美山世界文化遗产旅游区设定的目标在于接待游客超过49万人次，同比增长5.2万人次。图自越通社

努力推进产品数字化转型



美山是人类的宝贵遗产，其中部分遗迹仍埋藏于地下。因此，开发多语言数字讲解等数字化产品不仅是一种创新方式，也有助于提升公众对遗产保护的意识，同时传播保护旅游资源的积极行动和意识。



此外，国际合作也是美山世界文化遗产提升遗产原始价值的保护效果，实现文化、历史、建筑等价值数字化的重要渠道。



美山世界文化遗产管理委员会主任阮功洁表示，目前，美山世界文化遗产已完成并交付美山寺塔3D数字化项目；推动美山博物馆自动讲解系统升级改稿，并推进虚拟现实（VR）参观应用，提升游客体验与信息获取能力；同时继续开发基于人工智能（AI）的数字导游系统，支持多语言讲解，提高服务质量，迈向建设智慧旅游模式，实现全部遗产档案、文物及研究资料的数字化转型，保障有效共享与开发数据。（完）