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实现旅游“爆发”性发展与保持生态特色相结合

根据崑嵩省昆伯陇县人民委员会的统计，近年来，前往芒登生态旅游区的游客数量迅速增长，从2022年的60万人次增加到2023年的100万人次，和2024年的120万人次。这种“热”增长要求当地提升服务质量，发展基础设施体系，确保最好地满足游客的需求。

旅游收入攀升

年初至今，芒登生态旅游区接待游客量已达37万人次，旅游收入达近1000亿越盾（折合人民币约2850万元）。旅游收入较前几年同期相比呈现显著的增长势头，为昆伯陇县经济社会的发展做出积极贡献。

昆伯陇县人民委员会主席邓光河表示，越来越多的游客赴芒登旅游，充分证明了其作为一个绿色、清洁、美丽的旅游目的地的地位，拥有原始的自然景观和当地居民的友善态度。与此同时，各单位、经营户、企业和投资者在发展住宿、度假、文化体验等服务方面的共同参与，也对吸引游客来到芒登旅游发挥了重要作用。

 
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芒登野樱花。图自越通社

2024年，昆伯陇县特别重视旅游推广与介绍，吸引对商业、服务、旅游等领域发展项目的投资。该县还开发了新的旅游产品，为游客提供更多选择，如夜间经济区、芒登集市、芒登艺术花园、社区旅游村、探险与体验旅游等。

目前，昆伯陇县共有139家旅游接待单位，如度假村、酒店、民宿、旅馆等，共有1250个房间，每天能够接待超过6000名游客入住。平均客房入住率达到65%至70%，节假日期间游客入住率超过90%。

 

促进旅游可持续发展的措施

尽管游客量迅速增加，为芒登生态旅游区创造了许多价值，但也给当地政府打造可持续发展芒登这一任务带来不少挑战。

实际上，芒登因其原始之美和广袤的原始森林，深受众多游客喜爱。昆伯陇县政府已确定，将实现旅游发展与自然资源保护相结合。因此，规划和规划管理工作被昆伯陇县被放在首位。2024年，县人民委员会处理了数十起非法将长期种植的土地转为非农业用地，用于建设民宿和旅馆的案件，彰显了当地政府在规划工作中的决心。

 

崑嵩省文化、体育与旅游厅副厅长白氏珉强调，推进芒登旅游业可持续发展的因素颇多。其中应加强国家管理力度，做好宣传工作，吸收更多大型投资商。特别的是，需要将当地少数民族的文化融入到体验活动。2025年，崑嵩省确定将重点发展生态旅游和社区旅游这一优势。（完）

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