实现数字化转型和绿色转型 促进突破性发展

数字化转型和绿色转型已成为越南经济体的必要趋势,是未来的迫切要求。诸多数据显示所有产业的企业为全面且突破的数字化转型做好准备。

据越南计划与投资部的消息,2023年,《中小型企业扶持法》多项机制和政策得到完善,其中许多新政策规定为企业培训、咨询、招聘和购买数字化转型方案支持成本。这是各机关和组织使用其资源来支持企业实现数字化转型的法律依据和基础。

例如胡志明市Journey of the Senses企业运营可持续的商业模式,提供独特、友好和专业的产品和服务体验,其人员以残疾人为主。2022年,Journey of the Senses获得“支持越南社会影响力债券应对新冠肺炎疫情”(ISEE-COVID)项目的支持,通过建立电子商务网站开发产品和服务。在数字化环境下,Journey of the Senses通过扫描条码和执行在线支付等新形式不断优化客户体验。值得一提的是数字化转型进程使该企业营业额一年后增加近230%。

企业发展局副局长阮德忠表示,自2021年至今,该局同各部委、地方政府、协会和国内外组织在2021~2025年阶段助力企业实现数字化转型计划框架内配合开展了许多活动,其中重点提高全国63个省市企业对数字化转型的认识。

目前,企业对数字化转型必要性的认识发生了明显变化。许多企业已经进入数据数字化、流程标准化、应用数字技术、向更广泛、更同步规模实现数字化转型的阶段。

这些内容在越南企业发展局和德国国际合作机构(GIZ)近日发布的《2023企业数字化转型年度报告:推动数字化转型和绿色转型》中得到了清晰体现。具体是,报告显示,企业数字化转型准备度的分数显着提高,达2.5分以上,与去年相比增加0.7-1.4分。

其显示所有领域的企业都深刻认识到数字化转型的重要性,主动将数字化转型目标纳入其发展战略,增加必要的资源,加大对数字化转型项目的投入。

目前,为企业下一阶段取得突破性发展出台关于数字化转型咨询和扶助政策和计划是十分必要的。

在越南,数字技术和数字转型被期待为绿色经济转型取得成功注入动力,实现绿色增长的战略。今后,越南企业必须同时进行数字化转型和绿色转型,以同时满足提高生产和经营效率的要求以及国内外市场新发展趋势的要求。(完)