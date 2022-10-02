实现恢复性发展的“钥匙”

据《人民报网》报道，在许多主要经济体面临衰退和通货膨胀风险的情况下，越南经济正在强劲复苏并重拾高增长势头，成为世界“逆流”现象。

根据最新消息，许多国内外组织提出2022年全年GDP增速可达7-7.5%以上的情景，高于国会提出的目标，同时通货膨胀率控制在 4% 以内，符合既定目标。

越南经济强劲复苏和增长的动力是尽管Covid-19疫情以及俄乌冲突造成了前所未有的影响，宏观基础仍保持稳定。这反映在困难条件下经济各大平衡得以保障，通货膨胀得到控制，对外工作得以加强， 人民生活逐步改善，环境问题得到重视，国家的作用、地位和威望日益得以巩固和提高等。

实际证明，只有宏观经济指标保持稳定，经济才有足够的韧性和空间以有效应对突发事件和实现迅速复苏。继续保持宏观经济稳定是一项既紧迫又具有战略意义的要求，也是今后阶段为胜利实施经济社会发展五年计划和年度计划作出贡献的核心任务。

专家认为，当前宏观经济基础的夯实，不仅在于财政政策、货币政策或物价管控，更在于破除企业恢复生产的瓶颈，助力经济平稳运行和有效开发社会资源。

因此，当前保持宏观稳定、保持增长成果的当务之急是尽快破除瓶颈，加大公共投资资金到位力度，尽快开展项目并投入运行，为促进社会经济发展创造溢出效应。

提高金融和货币市场的弹性，有恢复劳动市场的措施，更好地做好社会保障体系建设和完善工作以保障劳动者免受冲击；顺利有效地调控财政和货币政策并根据国会的第 43/2022/QH15 号决议和政府的第 11/NQ-CP 2022 号决议更有效地实施社会经济复苏计划。

宏观经济稳定既是一项重要内容，又是促进越南经济结构调整、推进增长模式转型、增强越南经济的竞争力等的条件，这也是未来实现恢复性发展的“钥匙”。（完）