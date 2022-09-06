实现山区孩子上学的梦想

据《越南之声》，多年来，山罗省边境地区的孩子们在“照顾木州儿童”项目的帮助下，实现了上学读书的愿望。 该项目由山罗省公安团委与边界各县教育局联合实施。到目前为止，该项目已向近2000名儿童提供午餐，帮助他们实现了上学的梦想。

中午11点在越南山罗省木州县隆沙乡坪菜幼儿园，下课后的孩子们呼叫着摆放桌椅准备吃饭。除了米饭和蔬菜汤，餐桌上还有肉和鱼。

这些营养午餐由“照顾木州儿童”项目提供。“照顾木州儿童”项目是在山罗省公安厅团委书记杨海英中尉和战友到山罗省木州县隆沙乡出差期间酝酿的。



他说：“我亲眼看到很多儿童自己走路上学，随身带着一碗米饭和一瓶白水。所以我想做点什么来帮助村民。”



项目实施初期遇到了很多困难，原因是家长怕花钱不愿支持。但实施3个月后，坪菜幼儿园的54个儿童的体质和身高都发生了变化。



一名学生的家长状老伊说：“孩子喜欢上课，因为上课就能喝牛奶吃糖果。尤其是午餐，“照顾木洲儿童”项目向孩子们提供午餐，家长不用担心。”

该项目的最初目标是资助坪菜幼儿园。随后该项目得到了全国好心这支持。到目前为止，山罗省的木洲和云湖两县的41所学校的1878名儿童获得午餐。



杨海英说：“项目中的每个孩子都有一个寄养代码，这个代码不会重复，每个收养者都会得到一个代码。 这顿饭价值 6800 越盾，每个月上学 22至23 天的孩子将食用午餐，菜单每周更换一次，提供肉、鱼和豆类等足够营养。”



以“为孩子们建设幸福，为孩子们提供灿烂未来”的愿望，杨海英中尉也是“给你带来幸福”项目的创始者，其的使命任务是为山区各县建设住房和拆除临时学校。自去年12月以来，该项目已在木洲、云湖和琼来三县建设了三间幸福住房。



杨海英中尉与其的队友们已经并正在实施的“抚养木洲儿童”、“给你带来幸福”等项目希望继续得到社会的更多关注和支持，继续传递美好价值和有意义的信息，共同边界山区学生的梦想插上翅膀和铺路。（完）