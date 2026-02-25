实施关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议的行动计划正式获批

越南政府于2026年2月24日签发了第29/NQ-CP号决议，批准了实施越共中央政治局关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议的行动计划（以下简称“计划”）



计划的目标是将政治局关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议制度化并贯彻落实该决议中所提出的各项观点、目标、任务和解决方案。同时，明确具体任务，为各部门、机关、地方和相关组织制定相应行动计划、部署落实、检查监督并评估决议实施情况提供依据；确保实现提高国有经济运行效率，发挥国有经济主导作用、先锋模范作用以及战略导向作用的目标。

为实现上述目标，各部门、机关、地方和相关组织为全体公务员和劳动者开展党关于发展国有经济的观点和主张学习教育活动，大力转变领导和指导思维方式，从行政管理向创造发展机会、治理现代化、果断行动转变。



制定政府行动计划的实施计划，其中明确具体目标，核查其管辖范围内的法律规定，向主管部门汇报，以及时解决国有经济体制中存在的瓶颈和障碍。



围绕减环节、减时间、减成本深入推进行政审批制度改革，实行分级放权，提高自主性和责任心，采用风险管理原则，大力推动从事前审批向事后监管转变。



提高国有经济机关和组织中人力资源质量，出台有效的人才引进与留任政策。

将发展国有经济计划和行动方案纳入各部门、机关、地方经济社会发展计划中；主动安排或建议主管部门安排资金用于部署相关活动。



按照市场机制制定并落实公正透明的国家资源开发利用政策法律。



与公安部和各国家管理机构配合，利用国家数据库及时监督和评估国有资本、资产和资源管理使用效率，为资源分配与调节政策制定提供依据；抓好检查审计工作，避免重叠现象并对国有经济机关和组织的正常运行产生影响等。



加强对话活动，认真倾听各界反馈意见和建议，及时解决困难和问题，或向主管部门报告以便进行处理。



通过多种形式和渠道开展第79-NQ/TW号决议内容和国有经济作用的宣传教育工作。公安部继续完善国家数据库，全力维护网络空间中国家主权，严厉查处违法违规行为，确保震慑力与防范作用。



文化体育与旅游部指导各媒体机构提升宣传工作质量，准确客观地提供国有经济相关信息；严肃处理并公开曝光各种敲诈勒索恶意行为、散布虚假不实信息等。（完）