完善数字时代的出版生态系统

目前，出版业正面临诸多困难与挑战。据越南出版印刷与发行局代表，全国共有52家出版社。2025年，全行业共出版发行出版物逾5.1万种，发行量及访问量约5.43亿册/次，全行业总营收超过4.1万亿越盾。



值得关注的问题之一是书籍市场的快速变化，公众的阅读习惯日益向数字环境转移。这一趋势迫使各出版社加快开发新型出版物的步伐。



据管理机构统计，2025年全国共发行电子出版物5200余种，访问量约3500万人次。截至目前，52家出版社中已有35家参与电子出版业务。



值得注意的是，除内容数字化外，出版领域的数字化转型还包括建设在线发行平台、版权管理系统、读者数据库及市场分析工具。这些正是构成现代出版生态系统的核心要素。

在上述生态系统中，作者、出版社、发行单位、技术企业与读者通过数字平台相互连接。关于阅读偏好、市场趋势或发行效果的信息可以得到持续分析与更新，为出版单位调整其发展战略提供依据。

出版业另一个突出的问题是侵犯版权和盗版书现象。尽管职能部门已加强检查与处理，但假书、盗版书仍以多种隐蔽手段在市场上出现。



完善版权保护机制、加强数字环境下的违规检查与处理，是出版业的重要任务之一；需继续完善法律框架，以适应技术发展及新型出版模式。目前，研究修订并补充电子出版、数字内容管理及在线发行相关规定的任务已被提上日程，旨在为行业发展创造便利的法制走廊。



越南文化体育与旅游部副部长潘心表示，未来，出版将不仅是印刷与发行书籍，而将成为一个知识内容产业。



据此，纸质书、电子书、有声书及数字学习平台将在共同的生态系统中互联互通。为实现这一目标，出版业需集中力量完成若干重点任务，如提高内容质量、投入数字技术、开发人力资源以及加强出版价值链中各单位间的合作。（完）