完善政策体系 为房地产市场破解发展瓶颈

许多经济专家认为，房地产市场在维护宏观经济稳定、控制通胀、促进增长等方面发挥着重要作用。房地产业的贡献率约占GDP的4.5%。然而，近年来，该市场暴露了诸多局限，未能满足实践要求。此外，能够助力不同房地产细分市场发展的政策机制还不够完善。因此，稳定房地产市场的措施是职能机构此时需要关注的问题。

近日，在“破除部分房地产细分市场法律瓶颈”论坛上，不少观点认为，当前房地产市场正在暴露出诸多局限。供应稀缺导致房地产价格上涨。与该市场相关的法律体系还存在一些不切实际的内容。上述情况极大地影响了投资进度和项目实施。

VNGroup集团董事长武文成说：“

越南房地产

法律体系不配套、不协调。尽管职能机构已努力克服这种情况，但仍有许多重叠之处。因此，在运用过程中，企业经常会遇到困难。有时必须等待引导文件或举行跨部门会议才能够解决问题。”

保障房作为当下社会最关注的房地产细分市场之一，也在发展过程中陷入瓶颈。具体，投资、建设、买卖房屋等手续的法律规定仍给人民造成困扰。许多地方对保障房价格确定，项目投资者优惠政策，甚至整个房地产细分市场的发展尚未给予足够的关注。

越南自然资源与环境部前副部长邓雄武说：“我认为目前我们还是在遵循计划经济的模式。这样一来，国家就没有足够的资源来推动房地产行业发展。”

为了破除房地产市场的瓶颈，应加以完善相关规划，对复合式饭店、商住两用公寓等特殊的房产细分市场进行命名，并将其纳入《土地法》《住房法》和《经营法》。

经济专家艮文力说：“我们要发展房地产生态系统，也就是计划将复合式饭店或商住两用公寓与娱乐服务，甚至卫生服务结合起来。”

此外，专家认为，还需要对资本市场和货币市场结构进行适当调整，从而为

房地产市场

带来积极变化，同时将经济风险降至最低。（完）