安沛省赫蒙族“高曹节”被列入国家级非物资文化遗产名录

14日晚，安沛省站奏县人民委员会举行了站奏、木江界、文振三县赫蒙族高曹节（音译，Gầu Tào，亦称求福节）国家级非物质文化遗产证书颁授仪式；向站奏县人民委员会授予遗产数证书。

文化体育旅游部文化遗产局副局长农国成已向站奏、木江界、文振三县遗产主体社群代表颁发证书。

越南自然与环境保护协会代表已向站奏县人民委员会颁发站奏县和蛇湖乡土山铁坚油杉树群（学名：Keteleeria davidiana，又称青岩油杉）遗产树证书。

站奏县人民委员会主席武黎钟英表示，该县位居安沛省以西，是富有革命传统和各民族文化特色之地。该县赫蒙族同胞占79%以上，分布在10个山区乡。多年来该县政府一直关注领导、指导保护和弘扬文化遗产价值工作，将其视为中央任务，在当地发展过程中是营造特色和内在力量的动力之一。截至目前全县共有4个被列入省级、国家级的遗迹和遗产。

“Gầu Tào”意思是祭祀天地、神灵，感谢他们保佑家庭、家族、村寨人人健康，不生病，过上幸福、温饱的生活；为村民祈求平安、富裕，五谷丰登，六畜兴旺。高曹节不仅是赫蒙族人民寄托信仰和对美好生活的希望的活动，也是联系人民感情的机会；同时也是远离家乡的人们与家人、村庄团聚的时机。

对赫蒙族人来说，高曹节是他们典型文化、独特信仰文化之一。该节历史悠久、源远流长，获得历代赫蒙族同胞的保护与传承。该节每逢春节举行，春幡是主要标志，象征着神圣。期间还举行多项文化、体育和旅游活动。（完）