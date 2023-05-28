安沛省桑蚕业迎来强势复苏

看到曾经荒无人烟，寸草不生的安沛省镇安县土地上再次生长着桑树，桑蚕业迎来强势复苏，成为了提升当地居民收入，使镇安县成为西北地区首个新农村典范。目前，镇安县和文振、文安县的一些地方已成为北部最大的桑蚕基地。

报答乡共有260个农户从事种桑养蚕业，面积超过150公顷。2022年，全乡养蚕1.2万张，产茧209吨，带来近300亿越盾的收入。值得一提的是，该乡已形成了从种桑养蚕到收购消费的价值链。

安沛省镇安县报答乡人民委员会主席陈德进说：“本乡主要对两个种植区进行规划，以为当地居民养蚕创造稳定的原料来源”。

截至目前，

桑蚕

业已成为镇安县农业生产中的主要行业。此外，在当地设有一家购买和加工蚕茧的工厂，有助于人们安心地坚守这个行业。目前，镇安县种桑养蚕面积为860万公顷，2022年的蚕茧产量1100吨，每公顷带来平均收入为2-2.5亿越盾。

安沛省镇安县农业与农村发展处处长赵氏碧料说：“我们已同步应用先进科技措施，提高桑叶质量，打造优质蚕茧，服务于加工工作。与此同时，我们还有效落实全省对种桑养蚕的扶持政策”。

目前，镇安县力争2025年，种桑养蚕面积提升至1200公顷，保持生产组、户组之间的链接，按正确流程开展各项技术措施，确保高效稳产。与此同时，该县已提供关于行政手续、土地、劳动力等方面的便利条件，进而吸引丝绸加工企业前来投资。从而大大提高当地桑蚕产品的价值。（完）