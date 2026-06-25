安江省领导祝贺和好佛教创教87周年

黎文福表示，安江省是和好佛教发祥地，与教主的生平和弘法事业紧密相连。87年来，和好佛教在形成和发展过程中，为国家建设和保卫事业作出了积极贡献，弘扬了爱国主义传统、仁爱精神和民族团结，引导信众追求真善美价值。

他高度评价和好佛教中央治事委员会、教职人员及信众长期以来积极参与社会公益和慈善事业，通过建设爱心住房、团结住房、乡村桥梁道路，募集救护车，开展义诊等务实举措，帮助困难群众和弱势群体。2025年，和好佛教慈善和社会公益支出超过6500亿越盾，其中安江省超过1900亿越盾，为保障社会民生和促进地方经济社会发展作出了积极贡献。

值此创教87周年之际，黎文福希望和好佛教中央治事委员会、教职人员及信众继续严格遵守党和国家的方针政策及法律法规，依照教章教规开展宗教活动，发扬爱国传统和团结精神，践行“益于道法、利于人世”理念，积极参与爱国竞赛运动和社会保障活动，共同建设更加文明、富裕、美丽的安江省。

和好佛教中央治事委员会主任阮晋达表示，和好佛教将继续坚持“为道法、为民族”的发展方向，落实四项重点宗教工作，巩固和发扬既有成果，引导信众遵守党和国家方针政策及法律法规，履行公民责任，积极参与预防和打击犯罪、防疫工作、环境保护和应对气候变化，共同推进新农村建设和社会保障事业，为当地和国家发展作出更大贡献。

阮晋达强调，秉持“学佛修仁”“居家修行”的教义，以报答“四重恩”为修行根本，和好佛教中央治事委员会、教职人员及广大信众始终发扬爱国传统，与民族同呼吸共命运，积极响应并参与中央和安江省发起的各项爱国竞赛运动和社会活动，为国家发展和民族团结事业贡献力量。（完）