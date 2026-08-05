安江省重拳整治IUU捕捞：违规“零禁区” 全力推动欧盟解除“黄牌”

安江省人民委员会副主席吴功识表示，近年来该省持续实施一系列综合治理措施，在执法监管、违法查处、渔船管理和数字化监控等方面取得积极进展。违规进入外国海域作业、VMS（渔船航行监测系统）信号失联及越界捕捞等行为显著减少，既保障了守法渔民的合法权益和可持续生计，也有助于提升越南水产品在国际市场的竞争力和信誉。

吴功识强调，安江省对IUU违法行为坚持“一视同仁、依法严惩”，不论船主身份或船舶规模，凡故意违法者一律依法处理；对包庇纵容、履职不力的管理部门和公职人员严肃追责，坚决杜绝利用非法捕捞牟取不正当利益。

今年前7个月，安江省水产与渔政部门累计开展执法检查160次，查处违规渔船53艘，罚款近30亿越盾。其中，针对VMS违规行为，共查处78艘渔船、149起未按规定报告船位案件，罚款总额超过47亿越盾；边防部队另对12名违法人员处以行政处罚，罚款17.5亿越盾。有关部门正继续核查数百艘涉嫌违反VMS规定的渔船，并依法处理其他IUU违法案件。

在强化执法同时，安江省积极推进渔业数字化管理。目前，全省10911艘渔船纳入统一监管，截至2026年6月底，3542艘正常作业渔船已全部安装VMS设备，安装率达100%。电子水产品溯源系统（eCDT）和电子捕捞日志（eLogbook）同步推广应用，自2024年7月起，所有进出港渔船均通过电子系统申报，实现渔获来源全过程可追溯，有效提高监管透明度。

安江省仍面临“无登记、无执照、无检验”（“三无”）渔船治理难题。为此，当地已完成分类摸底，并规划23处集中停泊区，对不符合出海条件的渔船实施集中监管，严禁“三无”渔船非法出海作业。同时，建议政府尽快出台政策，支持近岸渔民转产转业及淘汰不合规渔船。

此外，安江省建议农业与环境部进一步完善渔港管理标准，健全不符合作业条件渔船的监管机制，优化VMS信号失联认定标准；建议外交部加快推进海域划界及司法合作，为打击跨境非法捕捞、加强海外证据收集和公民保护提供法律支持；建议驻外使领馆积极协助收集外国扣押违法渔船的相关证据，为依法严肃处理违法行为、推动欧盟解除“黄牌”提供有力保障。

安江省表示，治理IUU不仅是推动欧盟取消“黄牌”警告的重要举措，更是推进渔业向透明化、现代化和可持续发展转型的关键契机。通过持续完善监管体系和强化执法，该省将继续为提升越南渔业国际竞争力作出积极贡献。(完)