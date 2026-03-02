安江省推进绿色旅游，塑造可持续发展新形象

合并后的安江省自然面积接近1万平方公里，汇聚平原、山地、边境、海岛和河流等多样资源，为发展多种旅游类型创造条件，使其在九龙江三角洲地区形成独特优势。富国岛被定位为高质量生态旅游与服务中心；河仙—坚良—坚海地区以文化、历史与海岛生态相结合见长；永祭—禁山一带成为重要的信仰旅游目的地。



京族、华族、高棉族和占族等多民族长期共居，形成多元、和谐的文化特色，体现在节庆、建筑、饮食、信仰和社区生活等方面，是越南西南部地区具有代表性的文化景观。



据安江省旅游厅统计，2021—2025年期间，全省接待游客超过8080万人次，其中国际游客近350万人次，旅游总收入逾142.8万亿越盾。仅2025年，旅游收入接近68万亿越盾，同比增长92%；接待游客量超过2410万人次，同比增长27.3%。其中国际游客达190多万人次，同比增长90.3%。



在旅游投资方面，全省共吸引317个项目，总投资额约402.2万亿越盾。安江省旅游厅厅长裴国泰表示，旅游业的发展有力带动了服务、贸易、交通和住宿等相关领域，促进经济结构优化。

菠萝岛电缆。图自越通社

在革新40年的背景下，富国岛实现跨越式发展，从原始海岛成长为越南“旅游之都”和国际旅游目的地。国际机场、港口和交通基础设施不断完善，Vingroup、Sun Group等大型企业的投资推动富国形成现代化度假中心。富国被选为2027年APEC会议举办地，多次入选国际旅游杂志评选的亚洲及世界知名旅游目的地。



安江省提出，将在既有基础上把旅游业打造为国家级和国际级强势品牌。到2030年，全省力争接待游客3950万人次，其中国际游客超过300万人次，旅游收入达108.4万亿越盾，逐步在东盟地区塑造绿色、可持续发展的旅游品牌。（完）