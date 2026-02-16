安江省推进喔㕭文化遗产数字化转型 提升公众与游客体验

安江省正加快推进文化和博物馆领域的数字化转型，帮助民众和游客更加便捷地接触文物与历史资料。安江省喔㕭文化遗迹管理委员会已制定计划，对喔㕭文化陈列馆及喔㕭—波栖考古遗迹区重点遗址实施数字化转型。

自2016年以来，喔㕭文化陈列馆一直是保存和展示喔㕭文化（公元1—7世纪）珍贵文物的重要场所，目前收藏并展出3350余件原始文物，其中包括4件国家级宝物。喔㕭文化是扶南王国的物质文化遗存，具有重要的历史和考古价值。

安江省喔㕭文化遗迹管理委员会业务与博物馆处副处长范文松介绍，喔㕭—波栖考古遗迹区位于喔㕭乡，规划保护面积约433.1公顷。现存遗迹和遗物印证了公元1—7世纪东南亚强盛古国扶南王国的存在。

游客扫码时即可清晰查看文物图像，收听关于文物的讲解。图自越通社

目前，喔㕭文化陈列馆已通过二维码对大部分文物实现数字化。游客扫码即可查看文物图像并收听专业讲解，既满足参观和学习需求，也服务于资料检索和学术研究。除越南语外，馆内还提供英文、日文、韩文等多语种内容，并持续扩展其他语种服务。

安江省喔㕭文化遗迹管理委员会还在喔㕭—波栖国家级特殊遗迹区的7个重点遗址应用3D和VR 360°虚拟现实技术，为游客提供沉浸式“虚拟参观”体验，实现多角度探索遗址空间并获取多语种信息。

安江省喔㕭文化遗迹管理委员会正推进到2026年完成喔㕭文化陈列馆及重点遗址的全面数字化转型，为波栖考古遗迹区申报世界遗产创造条件，吸引更多游客深入了解喔㕭文化价值。 安江省喔㕭文化遗迹管理委员会副主任阮春鹏

据介绍，近年来，该管理委员会持续应用数字技术，逐步打造智慧互动博物馆，提升遗产保护效果和参观体验。喔㕭—波栖考古遗迹区作为喔㕭文明的重要遗存，于2012年被越南政府总理列入国家级特殊遗迹名录。（完）