安江省建议政府审批建设靖边国际口岸物流中心

安江省人民委员会人民委员会副主席黎文福12月25日上午签发了文件，建议计划投资部考虑支持安江省实施靖边国际口岸物流中心投资建设项目。

据此，靖边国际口岸物流中心位于安江省靖边市（县级）靖边坊，占地面积为25.1公顷，投资总额预计约1290亿越盾，来源于中央财政预算。施工时间从2024年至2027年。

阮文福副主席认为，靖边国际口岸物流中心的投资建设旨在充分发挥该口岸的物流、贸易和服务等发展优势；发挥各国际口岸在连接九龙江三角洲与柬埔寨首都靖边方面的作用，加大贸易交往，促进货物进出口、旅游和服务发展，推动边境经济发展，为当地经济社会的发展注入动力。

靖边国际口岸在国防安全和经济发展方面起着重要作用。这是南部地区各省市与柬埔寨的货物中转站和贸易交往之地。通过靖边国际口岸的年均货物进出口额达到数亿美元，并逐年增加。2022年，该口岸的进出口额达6.29亿美元，占全省边贸进出口总额的24%。

黎文福透露，近段时间，尽管中央和安江省一直关注并加大对靖边国际口岸经济区的投资力度。该省在贸易交往、货物进出口、旅游和服务、边境经济等领域得到了积极成果，但仍尚未充分挖掘当地的潜力和优势。

因此，靖边国际口岸物流中心的投资建设是至关重要的任务，旨在促进安江省口岸经济活动可持续发展，符合于该省经济社会的发展方向乃至越柬两国口岸经济合作的发展方向。（完）