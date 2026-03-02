安江加快推进喔㕭文化遗产数字化 以提升博物馆吸引力

安江省正积极推动文化与博物馆领域的数字化转型，旨在为民众和游客提供更加便捷的方式接触文物与资料。安江省喔㕭文化遗迹管理委员会已制定具体方案，采取多项措施，对喔㕭文化陈列馆以及喔㕭—波栖考古遗迹区内的重点遗址同步实施数字化建设。



提升参观体验



自2016年投入运行以来，喔㕭文化陈列馆一直是保存和展示喔㕭文化（公元1—7世纪）数千件珍贵文物的重要场所，其中包括4件国家级宝物。喔㕭文化是扶南王国的物质文化遗存。扶南王国作为东南亚早期国家之一，自公元初期起对本地区乃至亚洲产生了深远影响。喔㕭文化源自本土，在越南中部和南部地区前喔㕭文化基础上发展形成，具有突出的历史和考古价值。



安江省喔㕭文化遗迹管理委员会业务与博物馆处副处长范文松介绍，喔㕭—波栖考古遗迹区位于喔㕭乡，规划保护总面积约433.1公顷。现存遗迹和遗物清晰印证了公元1—7世纪东南亚最为兴盛的古代王朝之一——扶南王国的存在。



目前，喔㕭文化陈列馆共展出3350余件原始文物，系统呈现古代扶南居民丰富而独特的文化与信仰。馆内已对大部分文物完成二维码数字化处理，游客通过扫码即可查看高清图像并收听有关文物价值的专业讲解，不仅满足参观和学习需求，也为资料查阅和学术研究提供支持。



除越南语外，陈列馆还配备英文、日文、韩文等多语种资料和讲解内容，并持续开发其他语种，以更好地服务国内外游客。

游客扫码时即可清晰查看文物图像，收听关于文物的讲解。图自越通社

来自日本的游客下田一良（Ichira Shimoda）表示，他在安江参观喔㕭文化陈列馆期间留下了深刻印象。馆内生动展示了喔㕭文化的悠久历史，文物陈列方式富有特色，数字化应用为参观增添了趣味性。他认为，未来将有更多日本及其他国家的游客前来了解这一文化遗产。



与此同时，安江省喔㕭文化遗迹管理委员会已在喔㕭—波栖国家级特殊遗迹区内的7个重点遗址引入3D建模和VR 360°虚拟现实技术，为游客提供沉浸式体验。通过“虚拟参观”，游客可与高精度3D文物互动，从360度视角探索遗址空间，并获取多语种信息，有助于加强遗产保护、提升宣传效果、降低成本并增强体验式教育功能。



逐步建设智慧互动博物馆



安江省喔㕭文化遗迹管理委员会副主任阮春鹏表示，在推动波栖考古遗迹区申报世界遗产的过程中，该单位正加快推进相关工作，力争于2026年完成喔㕭文化陈列馆及重点遗址的全面数字化转型，以吸引更多游客前来参观。



其目标是帮助公众更加深入地理解喔㕭文化遗产的价值，使该遗产成为文化交流的重要桥梁，将其内涵传播给更多国内外游客。今后，管理委员会将继续在遗迹管理、陈列展示和博物馆活动中广泛应用数字技术，不断提升整体吸引力。



范文松表示，近年来，通过持续引入新技术，相关单位正逐步打造智慧互动型博物馆，为游客带来更加生动、直观的参观体验。



喔㕭—波栖考古遗迹区是喔㕭文明的重要遗存。2012年，该遗迹区被越南政府总理列入国家级特殊遗迹名录。（完）