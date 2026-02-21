安子、永严、昆山-劫泊遗迹与名胜群：具有全球意义的世界文化遗产

联合国教科文组织正式将安子、永严、昆山-劫泊遗迹与名胜群列入《世界文化遗产名录》，成为越南文化保护与弘扬工作的重要转折点。这不仅是越南的荣誉，更是全球对该遗产价值给予的认可，展示其历史、文化和独特自然景观的和谐融合。

该遗产群分布于广宁省、北宁省和海防市，完整呈现了越南独特文化、精神价值体系的形成、发展与传播过程。这里与13世纪佛皇陈仁宗创立的越南早期佛教禅宗派别——竹林安子禅派的诞生与兴盛密切相关。

在陈朝时期，竹林佛教不仅是一种信仰体系，而且成为重要思想基础，为加强民族团结一致并维护大越独立主权和文化特色作出重要贡献。

联合国教科文组织依据“突出普遍价值”（OUV）标准对永严、昆山-劫泊遗迹与名胜群予以认可，并强调安子山脉和昆山—劫泊景观、竹林佛教信仰以及陈朝政治力量之间形成的有机互动关系。

昆山寺——越南虔灵文化凝聚之地。图自越通社

永严、昆山-劫泊遗迹与名胜群将物质文化遗产与非物质文化遗产的独特相结合。该遗迹群包括古寺名塔、木版（如永严寺木版被联合国教科文组织列入亚太地区《世界记忆名录》）、碑刻、传统建筑，以及延续至今的宗教仪式、教义传统、习俗和庙会等。这种组合为我们深入了解越南人民的精神生活和文化传承提供了独特的视角，这在该地区的其他文化遗产地中很少见到。

该遗产群还与多位历史文化名人密切相关，包括佛皇陈仁宗、陈朝历代帝王与宗室、法螺禅师、玄光禅师和陈兴道、阮廌等历史人物。这里遗迹保存了跨越多个世纪的历史、建筑、艺术与思想的价值。

永严、昆山-劫泊遗迹与名胜群被列入《世界文化遗产名录》为旅游业可持续发展、文化教育及加强关于精神遗产的全球对话开辟机遇。越南政府承诺严格保护遗产的完整性、真实性和杰出的普世价值，保障文化保护、经济社会发展与生态环境保护之间的和谐。

永严、昆山-劫泊遗迹与名胜群不仅彰显越南民族深厚的历史、文化和精神，而且为人类共同的文化遗产宝库作出了重要贡献。（完）