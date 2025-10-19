“安全分娩周”：乡村助产员坚持劝导村民消除陋习、守护母婴平安

过去，在一些偏远村寨，分娩往往伴随着在家生产、祭拜祈福以及缺乏科学依据的禁忌。如今，这些地方正在悄然改变，其归功于一群默默奉献、心怀温度的乡村助产员。

努力引导群众改变在家分娩的旧习

在老街省板歇（Bản Xèo）乡坡斯艾（Pờ Sì Ngài）村，赫蒙族妇女曹氏巴自2011年起便投身于村里的助产工作。那时，大多数产妇仍按照传统习俗选择在家分娩。曹氏巴坚持逐户走访，宣传并动员孕妇定期产检、到卫生院分娩。如今，村里已有80%的孕妇定期接受产检，70%的分娩由医务人员协助完成，90%的母婴得到了产后护理。

在老街省板楼（Bản Lầu）乡那外（Na Vai）村，侬族妇女陆氏李曾夜以继日走村串户，劝说乡亲们放弃家中分娩的旧习，并在村会中宣传营养、疫苗接种及高危信号识别。如今，98%的孕妇定期产检，所有分娩都由医务人员参与，母婴产后护理率达100%。

对于曹氏巴和陆氏丽而言，从事助产工作不仅是一份职责，更是一份深厚的情感。这支队伍日夜奔走，克服重重困难，动员村民摒弃陈旧陋习，倡导安全分娩。她们被视为基层医疗体系中关爱母婴健康的“延伸之手”。

卫生部门携手努力 共筑“安全分娩”目标

据越南卫生部介绍，近年来，母婴保健工作取得显著进展，孕产妇死亡率较1990年下降了五倍多。然而，部分山区省份的母婴死亡率仍是全国平均水平的两到三倍。造成这一现象的主要原因包括交通不便、医疗服务质量参差不齐以及落后习俗依然存在。

为此，政府和卫生部实施了多项干预计划，不断强化产科服务能力和基层医疗体系建设。今年10月1日至7日举行的“安全分娩周”，以“完善产后护理——母亲健康，儿童未来”为主题，呼吁政府和社区共同参与母婴健康工作。

在“安全分娩周”活动期间，各地举办多种宣传活动，动员各级政府和社区力量，旨在提高公众认知，增强社会责任，共同推动母婴保健事业。这也是卫生部门持续推进“到2030年减少5岁以下儿童死亡率干预计划”的契机。

越南卫生部副部长阮知识表示，全社会的关注、支持和积极参与，将有助于提升母婴健康水平，进一步降低孕产妇和儿童死亡率。

要实现这一目标，除了政策支持，更离不开家庭、社区的共同努力，以及基层那些坚守岗位、无私奉献的助产员。正是她们，用执着与温情点燃希望，帮助村寨走出陋习，书写着越南母婴健康事业更加美好的未来。（完）