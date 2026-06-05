守护文化核心价值 让传统技艺成为可持续生计来源

塔芬村成为典范



塔芬（Tả Phìn）是老街省最早发展社区旅游的村寨之一，同时也是拥有多项传统产业并为当地少数民族群众创造稳定、可持续生计的重要地区。



2015年，村民陈塔美（Tẩn Tả Mẩy）与120名红瑶族妇女共同成立红瑶社区合作社。经过10年发展，合作社已建成拥有30个药浴池、80多间民宿客房的规模化经营基地。平均每年营业收入约40亿越盾，合作社成员月均收入达500万至600万越盾。



草药需连续熬煮3至4个小时，形成带有各类草本植物独特芳香的浴汤。图自越通社

与此同时，塔芬村传统的地兰花种植业也成为当地群众稳定增收的重要产业。目前，全村已有600多户家庭从事兰花种植，种植规模约5万盆。普通农户年收入可达3000万至5000万越盾，收入较高的家庭年收入可达数十亿越盾。



目前，老街省共有66个获认定的传统手工业村和传统行业，其中包括23个手工业村、19个传统手工业村和24项传统行业。



拓展发展新路径



老街省传统手工业村的发展实践表明，当前的保护工作不仅要着眼于传统技艺的传承，更需要与市场需求紧密结合，不断提升产品质量，积极开拓新的发展空间。



2026—2030年阶段，老街省计划恢复和保护32个传统手工业村、20项传统行业，并发展12个与旅游业相结合的手工业村。到2030年，全省力争实现75%的手工业村与乡村旅游融合发展，70%的手工业村实现高效运营，40%的手工业村产品达到“一乡一品”（OCOP）标准。



为实现上述目标，老街省将优先恢复和保护传统手工业村，保存产品中的传统文化特色和传统技艺精髓，同时开发符合市场需求的新产品。



该省鼓励企业和手工业村经营主体积极应用科技成果，推进数字化转型，加强商标注册、产品溯源和质量认证等工作，不断提升产品竞争力。



与此同时，老街省还将充分发挥民间艺人和技术能手的作用，加大职业技能培训和技艺传承力度，并高度重视手工业村生态环境保护，确保传统产业实现可持续发展。（完）