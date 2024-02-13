宁顺省采取措施推动畜牧业发展

目前，宁顺省正宁顺省正在着力实施多项措施，快速提高畜牧业比重，推动集约畜牧与疫情防控安全监测相结合；优先推进牛、山羊、绵羊价值链与集中屠宰场的对接。这为该省完善并出台到2030年畜牧业安全、有效、高经济价值发展的方案打下基础。

宁顺省农业与农村发展厅领导表示，截至2023年底，该省牲畜总头数51.84万头，比2022年增长3%；其中，有角家畜超35.6万头，增长0.54%，杂交牛比例达51%；生猪超16.24万头，增长8.9%；家禽超27亿只，比2022年增长11.5%。同时，该省畜肉产量超33.135万吨，增长3.4%；禽肉产量超8620吨，增长9.2%；禽蛋产量超过6965.5万枚。

近年来，宁顺省畜牧业尤其是畜牧业价值链链接工作已发生明显变化并取得并取得了实质性成效。

宁顺省畜牧与兽医局分局长潘廷盛透露，值得高兴的是该省正在开发许多高科技畜牧模式，从而带来良好的经济效益，为畜牧业发展做出贡献。

宁顺被誉为越南畜牧业基地。这是该省所取得的可喜的成就，同时也是该省在发展过程中所面临的挑战。

宁顺省农业与农村发展厅副厅长张克智透露，为了推动畜牧业可持续发展，该部门正在指导有优势的县市着力加强畜牧业活动的审查和重组；继续支持并向畜牧业人员转让优先科学技术成果，并将其应用于生产；鼓励畜户投资并扩大与疫情防控相结合的发展规模；主动种草，不依赖于天然草地。

宁顺省人民委员会领导表示，为了使畜牧业成为主要生产产业，该省将出台多项政策，以支持并吸引各家企业对畜牧业进行大规模投资；成立构建畜牧业价值链的合作组和合作社。

具体，宁顺省将根据各地方的条件进行集中式养殖区的同步规划；推动有机畜牧业和生物安全畜牧业发展；实施畜牧业的数字化转型；应用科学技术改良牲畜品种；加强兽医卫生，有效预防并控制可能再次发生的各类疾病。

同时，宁顺省也注重现代化集中畜产品加工设施发展；建立地理标识和品牌，提高畜产品在市场上的竞争力；推动贸易促进活动，加强与农业旅游活动相结合的畜牧业模式发展。

今后，宁顺省将继续利用先进科学技术和现代技术，在各地方保持5条与畜产品销售相结合的生产链。同时，鼓励并为推广畜牧价值链模式创造便利条件，以提供稳定收入，减小损失风险，并形成从品种供应到产品购销的对接。

在此基础上，宁顺省力争到2025年，将山羊和绵羊数量增至28万头，牛数量增至15万头，猪15万头，家禽增至240至260万头，畜牧业约占行业内比重的35.5%并占农业比重的10.7%。此外，该省畜牧业总产值力争达到1.98万亿越盾。

到2030年，宁顺省力争将羊数量增至22万只，羊肉产量平均每年增长4-5%；山羊达16万头，山羊肉产量年均增长3.5%；牛增至20万头，牛肉产量年均增长7.5%，生增至20万头，猪肉产量年均达2.2万吨；家禽数量增至300万头，生肉产量约9000吨，畜牧业占行业内比重的41.2%左右并占农业比重的12.3%左右。 宁顺省畜牧业总产值力争达2.8万亿多越盾。（完）