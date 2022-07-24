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宁顺省着力促进占族传统手工艺村发展

与许多其他传统手工艺村一样，宁顺省占族人的宝竹陶瓷村和美业织锦村曾经一度面临埋没失传危机。虽然起步困难，但当地人民一直积极改变传统的生产思维，主动创新，推出具有突破性的产品，为推动手工艺村发展做出贡献。 在宝竹陶瓷村艺人堂氏雪姮的一双巧手下，这个瓷瓶正在逐渐成形。这是堂女士新设计的美术陶瓷产品系列，用于室内装饰，以满足客户日益提升的品味。

宁顺省宁福县福民镇宝竹陶瓷村艺人堂氏雪姮：“为了制作出精美的艺术陶器，我必须学习很多东西。做出来的产品要美丽而独特，顾客看着满意才会下单。”

宝竹村目前有400多个制陶户，占当地占族家庭的约70%，其中包括一家合作社和12个陶瓷生产经营单位。

现在，合作社和陶瓷生产单位不再生产传统陶器，而将东西方文化和占族文化的元素带入到陶瓷产品中，力争提高其经济价值。此外，合作社、生产单位还开发了手工艺村参观旅游活动，为人民创造稳定就业和提供月均500 万越盾的收入。

宁顺省宁福县福民镇宝竹占族陶瓷合作社主任富友明纯：“我们建立了在线销售渠道，因此有时供不应求。现在我们需要大量员工来扩大生产和确保及时交货。产品线日益完善，根据客户要求制作，服务于建筑、室内外设计装饰等。”

除了陶艺村外，美业织锦合作社也在尝试调整生产方向。合作社的熟练织工集中研究和还原传统的织锦图案，结合不断变化的色彩和织造材料，既保留了传统工艺村的特色，又迎合新时代消费者的品味。

宁顺省宁福县福民镇人民委员会副主席堂生爱芝：“未来，我们将继续协助各手工艺村、合作社和生产单位改进生产活动，开发手工艺村旅游，给游客带来更好的服务。”

目前，宁顺省各手工艺村正在向年轻一代广泛传授传统技术，以保护和弘扬编织和制陶业，同时调动资源，朝着传统产品商业化方向扩大生产规模。（完）

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