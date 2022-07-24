新闻
宁顺省着力促进占族传统手工艺村发展
宁顺省宁福县福民镇宝竹陶瓷村艺人堂氏雪姮：“为了制作出精美的艺术陶器，我必须学习很多东西。做出来的产品要美丽而独特，顾客看着满意才会下单。”
宝竹村目前有400多个制陶户，占当地占族家庭的约70%，其中包括一家合作社和12个陶瓷生产经营单位。
现在，合作社和陶瓷生产单位不再生产传统陶器，而将东西方文化和占族文化的元素带入到陶瓷产品中，力争提高其经济价值。此外，合作社、生产单位还开发了手工艺村参观旅游活动，为人民创造稳定就业和提供月均500 万越盾的收入。
宁顺省宁福县福民镇宝竹占族陶瓷合作社主任富友明纯：“我们建立了在线销售渠道，因此有时供不应求。现在我们需要大量员工来扩大生产和确保及时交货。产品线日益完善，根据客户要求制作，服务于建筑、室内外设计装饰等。”
除了陶艺村外，美业织锦合作社也在尝试调整生产方向。合作社的熟练织工集中研究和还原传统的织锦图案，结合不断变化的色彩和织造材料，既保留了传统工艺村的特色，又迎合新时代消费者的品味。
宁顺省宁福县福民镇人民委员会副主席堂生爱芝：“未来，我们将继续协助各手工艺村、合作社和生产单位改进生产活动，开发手工艺村旅游，给游客带来更好的服务。”
目前，宁顺省各手工艺村正在向年轻一代广泛传授传统技术，以保护和弘扬编织和制陶业，同时调动资源，朝着传统产品商业化方向扩大生产规模。（完）